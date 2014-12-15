更緊緻的感覺，更年輕的肌膚
VisaCare 具備真空提拉按摩及微晶按摩探頭的 Dual Action 微晶雙重煥膚科技，可以活化肌膚並保持肌膚自然年輕光采。 VisaCare 可以按摩肌膚、促進血液循環，同時去除老化角質，讓細胞自然再生。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
更緊緻的感覺，更年輕的肌膚
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VisaCare 具備真空提拉按摩及微晶按摩探頭的 Dual Action 微晶雙重煥膚科技，可以活化肌膚並保持肌膚自然年輕光采。 VisaCare 可以按摩肌膚、促進血液循環，同時去除老化角質，讓細胞自然再生。 查看各種好處
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更緊緻的感覺，更年輕的肌膚
VisaCare 具備真空提拉按摩及微晶按摩探頭的 Dual Action 微晶雙重煥膚科技，可以活化肌膚並保持肌膚自然年輕光采。 VisaCare 可以按摩肌膚、促進血液循環，同時去除老化角質，讓細胞自然再生。 查看各種好處
93% 受訪女性在使用後感到肌膚立刻變得更加嫰滑。84% 女性同意肌膚看來更亮澤，84% 發現肌膚變得更健康*。
VisaCare 微晶緊緻煥膚儀可以按摩肌膚、促進血液循環，同時去除老化角質，讓細胞自然再生。
真空按摩集中刺激微循環。透過深層按摩肌膚，肌膚獲得提昇和變得緊緻。提升血液循環，將氧氣和營養帶到肌膚表面，帶來充滿活力的肌膚。VisaCare 配備刺激膠原蛋白和彈性蛋白生產所需的設計，在四至六星期內讓肌膚變得更緊緻。
微晶按摩探頭輕柔地去除部分角質層（肌膚表層）和增厚表皮層（肌膚第二層），讓肌膚更嫩滑﹑有光澤。與人手比較，微晶按摩探頭更有效和更容易控制地去除老化角質。能促進細胞再生，在四至六星期內讓肌膚變得更緊緻。
VisaCare 的溫和度通過臨床測試。兩個微晶按摩探頭（敏感及一般肌膚探頭），能針對不同敏感度的肌膚。Philips 皮膚護理專家致力為您帶來最佳的效果。
一星期兩次 5 分鐘療程帶來即時效果：肌膚變得嫩滑，散發健康光澤！
VisaCare 獨特的無線設計, 讓您在最舒適的情況下享受療程。
使用充電座為 VisaCare 進行充電，可持續使用三星期。
Philips VisaCare 微晶緊緻煥膚儀促進皮膚煥膚過程，帶來更嫰滑、緊緻、亮澤的肌膚。
Philips VisaCare 使用被專業美容院普遍使用的微晶煥膚科技, 將技術加以改良，讓您可以安坐家中安全及舒適地使用。Philips VisaCare 由科學家與皮膚科專家共同研發。
美容院技術，可於家中安全地使用
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方便易用
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