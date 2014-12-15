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VisaCare

微晶磨皮治療

SC6240/02
5 獎項
  • 更緊緻的感覺，更年輕的肌膚 更緊緻的感覺，更年輕的肌膚 更緊緻的感覺，更年輕的肌膚
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    VisaCare 微晶磨皮治療

    SC6240/02
    5 獎項

    更緊緻的感覺，更年輕的肌膚

    VisaCare 具備真空提拉按摩及微晶按摩探頭的 Dual Action 微晶雙重煥膚科技，可以活化肌膚並保持肌膚自然年輕光采。 VisaCare 可以按摩肌膚、促進血液循環，同時去除老化角質，讓細胞自然再生。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$2,398.00

    VisaCare 微晶磨皮治療

    更緊緻的感覺，更年輕的肌膚

    VisaCare 具備真空提拉按摩及微晶按摩探頭的 Dual Action 微晶雙重煥膚科技，可以活化肌膚並保持肌膚自然年輕光采。 VisaCare 可以按摩肌膚、促進血液循環，同時去除老化角質，讓細胞自然再生。 查看各種好處

    更緊緻的感覺，更年輕的肌膚

    VisaCare 具備真空提拉按摩及微晶按摩探頭的 Dual Action 微晶雙重煥膚科技，可以活化肌膚並保持肌膚自然年輕光采。 VisaCare 可以按摩肌膚、促進血液循環，同時去除老化角質，讓細胞自然再生。 查看各種好處

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    VisaCare 微晶磨皮治療

    更緊緻的感覺，更年輕的肌膚

    VisaCare 具備真空提拉按摩及微晶按摩探頭的 Dual Action 微晶雙重煥膚科技，可以活化肌膚並保持肌膚自然年輕光采。 VisaCare 可以按摩肌膚、促進血液循環，同時去除老化角質，讓細胞自然再生。 查看各種好處

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      • 使用敏感和一般肌膚探頭
      在四至六星期內肌膚變得更亮澤、嫰滑和緊緻

      在四至六星期內肌膚變得更亮澤、嫰滑和緊緻

      93% 受訪女性在使用後感到肌膚立刻變得更加嫰滑。84% 女性同意肌膚看來更亮澤，84% 發現肌膚變得更健康*。

      具備真空提拉按摩及微晶按摩探頭的 DualAction 微晶雙重煥膚科技

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      VisaCare 微晶緊緻煥膚儀可以按摩肌膚、促進血液循環，同時去除老化角質，讓細胞自然再生。

      真空提拉按摩系統輕柔地激活微循環

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      真空按摩集中刺激微循環。透過深層按摩肌膚，肌膚獲得提昇和變得緊緻。提升血液循環，將氧氣和營養帶到肌膚表面，帶來充滿活力的肌膚。VisaCare 配備刺激膠原蛋白和彈性蛋白生產所需的設計，在四至六星期內讓肌膚變得更緊緻。

      微晶按摩探頭促進細胞再生過程

      微晶按摩探頭促進細胞再生過程

      微晶按摩探頭輕柔地去除部分角質層（肌膚表層）和增厚表皮層（肌膚第二層），讓肌膚更嫩滑﹑有光澤。與人手比較，微晶按摩探頭更有效和更容易控制地去除老化角質。能促進細胞再生，在四至六星期內讓肌膚變得更緊緻。

      適合所有皮膚類型

      適合所有皮膚類型

      VisaCare 的溫和度通過臨床測試。兩個微晶按摩探頭（敏感及一般肌膚探頭），能針對不同敏感度的肌膚。Philips 皮膚護理專家致力為您帶來最佳的效果。

      一星期兩次 5 分鐘療程

      一星期兩次 5 分鐘療程

      一星期兩次 5 分鐘療程帶來即時效果：肌膚變得嫩滑，散發健康光澤！

      無線使用

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      VisaCare 獨特的無線設計, 讓您在最舒適的情況下享受療程。

      充電一晚可使用三星期

      充電一晚可使用三星期

      使用充電座為 VisaCare 進行充電，可持續使用三星期。

      讓肌膚看來更年輕

      Philips VisaCare 微晶緊緻煥膚儀促進皮膚煥膚過程，帶來更嫰滑、緊緻、亮澤的肌膚。

      與科學家和皮膚科專家共同研發

      Philips VisaCare 使用被專業美容院普遍使用的微晶煥膚科技, 將技術加以改良，讓您可以安坐家中安全及舒適地使用。Philips VisaCare 由科學家與皮膚科專家共同研發。

      美容院技術，可於家中安全地使用

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      技術規格

      • 優點

        全賴微晶按摩探頭
        去除老化角質
        透過微晶系統
        去除增厚的表皮層
        透過真空提拉按摩系統™
        激活微循環
        更有效吸收
        • 護膚品
        • （87% 使用者曾體驗）

      • 方便易用

        微晶按摩探頭
        一般肌膚和敏感肌膚
        無線
        1 次充電可用多達 6 次
        電量指示燈
        亮燈圖示
        易於掌控
        人體工學和優雅設計
        獨立方便底座
        存放和充電座

      • 使用區域

        面部及頸部

      • 內含物件

        微晶按摩探頭
        一般肌膚和敏感肌膚
        使用說明
        完整使用手冊
        獨立方便底座
        存放和充電座
        電源變壓器
        100 - 240 伏變壓器
        收藏袋
        適合收藏和旅行使用
        清潔刷子
        清潔 VisaCare 貼士

      • 電源

        充電時間
        8 小時
        電源系統
        充電電池
        使用時間
        使用 6 次，每次 5 分鐘
        電壓
        100-240 V

      • 服務

        保用
        2 年有限保養

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