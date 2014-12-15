真空提拉按摩系統輕柔地激活微循環

真空按摩集中刺激微循環。透過深層按摩肌膚，肌膚獲得提昇和變得緊緻。提升血液循環，將氧氣和營養帶到肌膚表面，帶來充滿活力的肌膚。VisaCare 配備刺激膠原蛋白和彈性蛋白生產所需的設計，在四至六星期內讓肌膚變得更緊緻。