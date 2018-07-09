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VisaCare

微晶煥膚

SC6250/02
1 獎項
  • 無瑕均勻膚色 無瑕均勻膚色 無瑕均勻膚色
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    VisaCare 微晶煥膚

    SC6250/02
    1 獎項

    無瑕均勻膚色

    透過專業美容級的 VisaCare 微晶煥膚技術減退黑色素積聚的表層死皮，締造無瑕均勻膚色。獨特的 DualAction 微晶雙重煥膚科技專為亮白膚色而設。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$2,398.00

    VisaCare 微晶煥膚

    無瑕均勻膚色

    透過專業美容級的 VisaCare 微晶煥膚技術減退黑色素積聚的表層死皮，締造無瑕均勻膚色。獨特的 DualAction 微晶雙重煥膚科技專為亮白膚色而設。 查看各種好處

    無瑕均勻膚色

    透過專業美容級的 VisaCare 微晶煥膚技術減退黑色素積聚的表層死皮，締造無瑕均勻膚色。獨特的 DualAction 微晶雙重煥膚科技專為亮白膚色而設。 查看各種好處

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    VisaCare 微晶煥膚

    無瑕均勻膚色

    透過專業美容級的 VisaCare 微晶煥膚技術減退黑色素積聚的表層死皮，締造無瑕均勻膚色。獨特的 DualAction 微晶雙重煥膚科技專為亮白膚色而設。 查看各種好處

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      • 呈現均勻亮白膚色
      • DualAction 微晶雙重煥膚科技
      • 真空提拉按摩及微晶煥膚技術
      • 適用於所有皮膚類型
      可用於已濕水的皮膚，觸感更順滑

      可用於已濕水的皮膚，觸感更順滑

      裝置專為已濕水的皮膚而設，可達到最佳效果。只需在使用前以清水淋濕皮膚。另外亦可用於乾燥的皮膚，完全由您選擇。乾濕使用均可令您感到肌膚緊緻，但您會發現，探頭在已濕水的皮膚上滑動更為容易，讓您獲得更舒適溫和的體驗。

      以 15 萬顆微晶顆粒輕柔去除老化角質

      以 150,000 顆微晶顆粒，溫和去除黑色素沉澱的表層死皮，重現更柔滑清爽的肌膚。

      真空提拉按摩令肌膚即時重拾健康光澤

      真空提拉按摩能有助提升血液循環達 67%，令肌膚即時重拾健康光澤。

      專為每日使用而設

      VisaCare Prestige 溫和呵護您的肌膚，可配合其他護膚產品每天使用。整個療程只需 5 分鐘。

      無線使用

      VisaCare Prestige 可無線操作, 使用更方便。

      充電一晚可使用三星期

      使用隨附的充電座為 VisaCare Prestige 充電，只需充電一晚即可連續使用 3 星期的療程。

      與科學權威和皮膚科專家共同研發

      VisaCare Prestige - 與皮膚科專家共同研發

      適合所有類型皮膚和深淺膚色使用

      VisaCare Prestige 適合所有類型皮膚和深淺膚色使用

      技術規格

      • 方便易用

        電量指示燈
        亮燈圖示
        無線使用

      • 內含物件

        清潔刷子
        清潔 VisaCare 探頭
        收藏袋
        適合收藏和旅行使用
        獨立方便底座
        存放和充電座
        電源變壓器
        100 - 240 伏變壓器
        亮白／每天小貼士
        亮白／每天小貼士
        可每天使用
        可每天使用
        一般探頭
        一般探頭
        每週使用兩次，達到緊緻效果
        每週使用兩次，讓肌膚達到緊緻效果

      • 電源

        充電時間
        8 小時
        電源系統
        充電電池
        電壓
        100-240 V

      • 服務

        保養
        2 年保養

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