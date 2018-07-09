此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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裝置專為已濕水的皮膚而設，可達到最佳效果。只需在使用前以清水淋濕皮膚。另外亦可用於乾燥的皮膚，完全由您選擇。乾濕使用均可令您感到肌膚緊緻，但您會發現，探頭在已濕水的皮膚上滑動更為容易，讓您獲得更舒適溫和的體驗。
以 150,000 顆微晶顆粒，溫和去除黑色素沉澱的表層死皮，重現更柔滑清爽的肌膚。
真空提拉按摩能有助提升血液循環達 67%，令肌膚即時重拾健康光澤。
VisaCare Prestige 溫和呵護您的肌膚，可配合其他護膚產品每天使用。整個療程只需 5 分鐘。
VisaCare Prestige 可無線操作, 使用更方便。
使用隨附的充電座為 VisaCare Prestige 充電，只需充電一晚即可連續使用 3 星期的療程。
VisaCare Prestige - 與皮膚科專家共同研發
VisaCare Prestige 適合所有類型皮膚和深淺膚色使用
方便易用
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