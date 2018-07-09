可用於已濕水的皮膚，觸感更順滑

裝置專為已濕水的皮膚而設，可達到最佳效果。只需在使用前以清水淋濕皮膚。另外亦可用於乾燥的皮膚，完全由您選擇。乾濕使用均可令您感到肌膚緊緻，但您會發現，探頭在已濕水的皮膚上滑動更為容易，讓您獲得更舒適溫和的體驗。