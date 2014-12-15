替換探頭 敏感
只適用於 Philips VisaCare 微晶緊緻煥膚儀：讓您在家中舒適使用，結合微晶按摩探頭和真空提拉按摩系統，溫和地促進皮膚的天然煥膚過程和改善皮膚初期老化的跡象。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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建議從未接受微晶煥膚療程或敏感肌膚女士，或由於天氣或荷爾蒙變化而導致肌膚敏感時使用。與皮膚科專家共同研發，可於家中安全使用本產品。使用新探頭時，以有限次數來回提拉，讓皮膚適應更強效療程。*
接駁容易，兼容 Philips SC6220 和 SC6240。
為達到最佳的效果，建議每 6 個月更換一次微晶按摩探頭。
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