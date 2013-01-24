主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

Philips AVENT

DECT 嬰兒監測器

SCD525/00
AVENT
AVENT
  • 保證零干擾與保密連線 保證零干擾與保密連線 保證零干擾與保密連線
    -{discount-value}

    Philips AVENT DECT 嬰兒監測器

    SCD525/00

    保證零干擾與保密連線

    全靠 Philips AVENT SCD525/00 DECT 寶寶監測器，即使您和寶寶並不是在相同房間，與寶寶的親密程度也猶如近在咫尺。使用全新 ECO 模式，您亦可以為環保盡一分力，又不失重要的聯繫。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,300.00

    Philips AVENT DECT 嬰兒監測器

    保證零干擾與保密連線

    全靠 Philips AVENT SCD525/00 DECT 寶寶監測器，即使您和寶寶並不是在相同房間，與寶寶的親密程度也猶如近在咫尺。使用全新 ECO 模式，您亦可以為環保盡一分力，又不失重要的聯繫。 查看各種好處

    保證零干擾與保密連線

    全靠 Philips AVENT SCD525/00 DECT 寶寶監測器，即使您和寶寶並不是在相同房間，與寶寶的親密程度也猶如近在咫尺。使用全新 ECO 模式，您亦可以為環保盡一分力，又不失重要的聯繫。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,300.00

    Philips AVENT DECT 嬰兒監測器

    保證零干擾與保密連線

    全靠 Philips AVENT SCD525/00 DECT 寶寶監測器，即使您和寶寶並不是在相同房間，與寶寶的親密程度也猶如近在咫尺。使用全新 ECO 模式，您亦可以為環保盡一分力，又不失重要的聯繫。 查看各種好處

    類似產品

    See all baby-monitors

      保證零干擾與保密連線

      聲音與溫度監測

      • 溫度提示
      節能 ECO 模式

      節能 ECO 模式

      ECO 模式讓您減少能量損耗和傳輸功率

      DECT 技術保證零干擾和 100% 私隱

      DECT 技術保證零干擾和 100% 私隱

      DECT 技術確保不會受到其它傳輸產品的干擾，例如其它嬰兒監測器、無線電話和手機。資料加密技術提供安全且保密的連接，讓您確保自己是唯一能夠聽到寶寶聲音的人

      水晶般清晰的聲音讓您安心無憂

      水晶般清晰的聲音讓您安心無憂

      透過完美的清晰度，聆聽寶寶每一次細微的笑聲、哭聲和打嗝聲。DECT 技術實現水晶般清晰的優質聲音，讓您隨時聆聽寶寶的聲音

      每次充電可使用 24 小時

      每次充電可使用 24 小時

      小型可充電式主機讓您享受無線裝置的自由方便，再次充電之前可以連續使用 24 小時

      監控嬰兒房的溫度

      監控嬰兒房的溫度

      寶寶不能像成人一樣調節自身的體溫，溫度稍有變化都會導致寶寶煩躁不安。當嬰兒房內的溫度過熱或過冷時，電子溫度感應器可以透過主機組上的數字顯示立即發出通知

      選擇適合週圍環境的最佳聲音級別

      選擇適合週圍環境的最佳聲音級別

      允許您調節聲音和音量，以便聽到寶寶的每一次笑聲、哭聲和打嗝聲

      充電式無線主機

      充電式無線主機

      遠達 330 米的範圍、皮帶扣和頸繩讓您可以在房間週圍自由活動

      隨時知道自己處於連接狀態

      隨時知道自己處於連接狀態

      Philips AVENT 嬰兒監測器的主機於電量不足或超出範圍時會發出提示通知

      LED 燈發出聲音等級訊號

      LED 燈發出聲音等級訊號

      啟動指示燈以標示嬰兒房的聲音級別。即使主機組為靜音設定，仍會在聲音達到預設級別時發出聲音警報來通知您

      可以透過遠端方式啟用的搖籃曲和夜燈

      可以透過遠端方式啟用的搖籃曲和夜燈

      最初將寶寶放到床上時他/她可能無法入睡。您可以使用柔和且寧靜的夜燈燈光安撫寶寶，使寶寶安然入眠，夜燈可以透過主機組或嬰兒機組啟用（美國地區不適用遙控啟用）。柔和的搖籃曲是安撫寶寶最有效的方法。您可以在家裡的任何房間內選擇 5 首柔和的搖籃曲的其中一首音樂，幫助寶寶瞬間輕鬆入睡。（美國地區不適用遙控啟用）

      透過回話保持連接

      透過回話保持連接

      有時候，寶寶唯一想要的東西就是希望聽到您的安撫聲音。只要按一下這個基本功能，您就可以在房間週圍隨地與寶寶溝通

      技術規格

      • 技術規格

        作業溫度範圍
        10 - 40  °C
        儲存溫度範圍
        10 - 40  °C

      • 選台器/接收/傳送

        頻率波段
        DECT
        自動頻道選擇
        頻道數目
        120

      • 便利

        自動超出範圍警告
        充電顯示
        電力不足指示燈
        音量指示燈
        音量控制
        感應度控制

      • 配件

        AC/DC 轉接器
        電池
        皮帶扣
        DFU/ 用戶手冊
        快速入門指南
        父母機組充電座
        頸繩

      • 功率

        充電時間
        8  小時
        電源
        220 - 240  伏
        電源
        120 V (US)
        電池的使用時間
        24  小時

      • 物流數據

        F-盒尺寸（寬 x 高 x 深）
        220 x 156 x 94  毫米

      • 成長階段

        階段
        • 懷孕
        • 0 - 6 個月

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近查閱過的產品

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記