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Philips Avent

DECT 嬰兒監測器

SCD535/00
Avent
1 獎項
Avent
  • 保證零干擾與保密連線 保證零干擾與保密連線 保證零干擾與保密連線
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    Philips Avent DECT 嬰兒監測器

    SCD535/00
    1 獎項

    保證零干擾與保密連線

    全靠 Philips AVENT SCD535/00 DECT 寶寶監測器，即使您和寶寶並不是在相同房間，與寶寶的親密程度也猶如近在咫尺。使用全新 ECO 模式，您亦可以為環保盡一分力，又不失重要的聯繫。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,800.00
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    Philips Avent DECT 嬰兒監測器

    保證零干擾與保密連線

    全靠 Philips AVENT SCD535/00 DECT 寶寶監測器，即使您和寶寶並不是在相同房間，與寶寶的親密程度也猶如近在咫尺。使用全新 ECO 模式，您亦可以為環保盡一分力，又不失重要的聯繫。 查看各種好處

    保證零干擾與保密連線

    全靠 Philips AVENT SCD535/00 DECT 寶寶監測器，即使您和寶寶並不是在相同房間，與寶寶的親密程度也猶如近在咫尺。使用全新 ECO 模式，您亦可以為環保盡一分力，又不失重要的聯繫。 查看各種好處

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      保證零干擾與保密連線

      聲音、溫度與濕度監測

      • 濕度與溫度提示
      節能 ECO 模式

      節能 ECO 模式

      ECO 模式讓您減少能量損耗和傳輸功率

      DECT 技術保證零干擾和 100% 私隱

      DECT 技術保證零干擾和 100% 私隱

      DECT 技術確保不會受到其它傳輸產品的干擾，例如其它嬰兒監測器、無線電話和手機。資料加密技術提供安全且保密的連接，讓您確保自己是唯一能夠聽到寶寶聲音的人

      每次充電可使用 24 小時

      每次充電可使用 24 小時

      小型可充電式主機讓您享受無線裝置的自由方便，再次充電之前可以連續使用 24 小時

      水晶般清晰的聲音讓您安心無憂

      水晶般清晰的聲音讓您安心無憂

      透過完美的清晰度，聆聽寶寶每一次細微的笑聲、哭聲和打嗝聲。DECT 技術實現水晶般清晰的優質聲音，讓您隨時聆聽寶寶的聲音

      監測嬰兒房間的濕度與溫度

      監測嬰兒房間的濕度與溫度

      具備濕度及溫度感應器適合監測嬰兒房間的氣溫。寶寶不能像成人一樣調節自身的體溫，溫度稍有變化或房內濕氣太重或空氣太乾燥都會導致寶寶煩躁不安。當嬰兒房間的氣溫發生變化時，這款特殊的組合式濕度及溫度感應器將透過主機上的數字顯示並立即通知您。監測嬰兒房間的整個氣溫

      充電式無線主機

      充電式無線主機

      遠達 330 米的範圍、皮帶扣和頸繩讓您可以在房間週圍自由活動。多功能旅行袋可在您外出時為嬰兒監測器提供保護。

      隨時知道自己處於連接狀態

      隨時知道自己處於連接狀態

      Philips AVENT 嬰兒監測器的主機於電量不足或超出範圍時會發出提示通知

      LED 燈發出聲音等級訊號

      LED 燈發出聲音等級訊號

      啟動指示燈以標示嬰兒房的聲音級別。即使主組被靜音，仍會在聲音達到特定級別時發出振動聲音警報來通知您

      選擇適合週圍環境的最佳聲音級別

      選擇適合週圍環境的最佳聲音級別

      允許您調節聲音和音量，以便聽到寶寶的每一次笑聲、哭聲和打嗝聲

      可以透過遠端方式啟用的搖籃曲和夜燈

      可以透過遠端方式啟用的搖籃曲和夜燈

      最初將寶寶放到床上時他/她可能無法入睡。您可以使用柔和且寧靜的夜燈燈光安撫寶寶，使寶寶安然入眠，夜燈可以透過主機機組或嬰兒機組啟用（美國地區不適用遙控啟用）。柔和的搖籃曲是安撫寶寶最有效的方法。您可以在家裡的任何房間內選擇 5 首輕鬆音樂中的一首音樂，幫助寶寶瞬間輕鬆入睡。（美國地區不適用遙控啟用）

      透過回話保持連接

      透過回話保持連接

      有時候，寶寶唯一想要的東西就是希望聽到您的安撫聲音。只要按一下這個基本功能，您就可以在房間週圍隨地與寶寶溝通

      技術規格

      • 選台器/接收/傳送

        自動頻道選擇
        階段
        • 懷孕
        • 0 - 6 個月
        電池的使用時間
        24  小時
        電源
        220 - 240  伏
        頻道數目
        120
        充電時間
        3  小時

      • 舒適

        電力不足指示燈
        自動超出範圍警告
        電源已開指示燈
        作業溫度範圍
        10 - 40  °C
        電源
        120 V (US)
        充電顯示
        音量控制
        音量指示燈

      • 選台器/接收/傳送

        頻率波段
        DECT
        頸繩
        電池
        父母機組充電座
        快速入門指南

      • 配件

        皮帶扣、頸繩及旅行包
        感應度控制
        AC/DC 轉接器
        DFU/ 用戶手冊

      • 技術規格

        儲存溫度範圍
        10 - 40  °C
        F-盒尺寸（寬 x 高 x 深）
        305 x 135 x 187  毫米
        震動警示

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      前往客戶服務

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