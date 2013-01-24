保證零干擾與保密連線
全靠 Philips AVENT SCD535/00 DECT 寶寶監測器，即使您和寶寶並不是在相同房間，與寶寶的親密程度也猶如近在咫尺。使用全新 ECO 模式，您亦可以為環保盡一分力，又不失重要的聯繫。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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全靠 Philips AVENT SCD535/00 DECT 寶寶監測器，即使您和寶寶並不是在相同房間，與寶寶的親密程度也猶如近在咫尺。使用全新 ECO 模式，您亦可以為環保盡一分力，又不失重要的聯繫。 查看各種好處
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全靠 Philips AVENT SCD535/00 DECT 寶寶監測器，即使您和寶寶並不是在相同房間，與寶寶的親密程度也猶如近在咫尺。使用全新 ECO 模式，您亦可以為環保盡一分力，又不失重要的聯繫。 查看各種好處
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全靠 Philips AVENT SCD535/00 DECT 寶寶監測器，即使您和寶寶並不是在相同房間，與寶寶的親密程度也猶如近在咫尺。使用全新 ECO 模式，您亦可以為環保盡一分力，又不失重要的聯繫。 查看各種好處
ECO 模式讓您減少能量損耗和傳輸功率
DECT 技術確保不會受到其它傳輸產品的干擾，例如其它嬰兒監測器、無線電話和手機。資料加密技術提供安全且保密的連接，讓您確保自己是唯一能夠聽到寶寶聲音的人
小型可充電式主機讓您享受無線裝置的自由方便，再次充電之前可以連續使用 24 小時
透過完美的清晰度，聆聽寶寶每一次細微的笑聲、哭聲和打嗝聲。DECT 技術實現水晶般清晰的優質聲音，讓您隨時聆聽寶寶的聲音
具備濕度及溫度感應器適合監測嬰兒房間的氣溫。寶寶不能像成人一樣調節自身的體溫，溫度稍有變化或房內濕氣太重或空氣太乾燥都會導致寶寶煩躁不安。當嬰兒房間的氣溫發生變化時，這款特殊的組合式濕度及溫度感應器將透過主機上的數字顯示並立即通知您。監測嬰兒房間的整個氣溫
遠達 330 米的範圍、皮帶扣和頸繩讓您可以在房間週圍自由活動。多功能旅行袋可在您外出時為嬰兒監測器提供保護。
Philips AVENT 嬰兒監測器的主機於電量不足或超出範圍時會發出提示通知
啟動指示燈以標示嬰兒房的聲音級別。即使主組被靜音，仍會在聲音達到特定級別時發出振動聲音警報來通知您
允許您調節聲音和音量，以便聽到寶寶的每一次笑聲、哭聲和打嗝聲
最初將寶寶放到床上時他/她可能無法入睡。您可以使用柔和且寧靜的夜燈燈光安撫寶寶，使寶寶安然入眠，夜燈可以透過主機機組或嬰兒機組啟用（美國地區不適用遙控啟用）。柔和的搖籃曲是安撫寶寶最有效的方法。您可以在家裡的任何房間內選擇 5 首輕鬆音樂中的一首音樂，幫助寶寶瞬間輕鬆入睡。（美國地區不適用遙控啟用）
有時候，寶寶唯一想要的東西就是希望聽到您的安撫聲音。只要按一下這個基本功能，您就可以在房間週圍隨地與寶寶溝通
選台器/接收/傳送
舒適
選台器/接收/傳送
配件
技術規格