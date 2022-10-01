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Philips Avent

ultra air 透氣安撫玩嘴

SCF080/02
Avent
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  • 輕巧透氣安撫玩嘴 輕巧透氣安撫玩嘴 輕巧透氣安撫玩嘴
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    Philips Avent ultra air 透氣安撫玩嘴

    SCF080/02

    輕巧透氣安撫玩嘴

    使用令肌膚舒爽的安撫奶嘴來安撫您的寶寶。Philips Avent ultra air 系列設有特大氣孔，讓寶寶的肌膚保持乾爽。輕巧玩嘴擋板經過專門設計，可大大改善空氣流動。備有各種顏色及設計可供選擇。 查看各種好處

    Philips Avent ultra air 透氣安撫玩嘴

    輕巧透氣安撫玩嘴

    使用令肌膚舒爽的安撫奶嘴來安撫您的寶寶。Philips Avent ultra air 系列設有特大氣孔，讓寶寶的肌膚保持乾爽。輕巧玩嘴擋板經過專門設計，可大大改善空氣流動。備有各種顏色及設計可供選擇。 查看各種好處

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    使用令肌膚舒爽的安撫奶嘴來安撫您的寶寶。Philips Avent ultra air 系列設有特大氣孔，讓寶寶的肌膚保持乾爽。輕巧玩嘴擋板經過專門設計，可大大改善空氣流動。備有各種顏色及設計可供選擇。 查看各種好處

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    使用令肌膚舒爽的安撫奶嘴來安撫您的寶寶。Philips Avent ultra air 系列設有特大氣孔，讓寶寶的肌膚保持乾爽。輕巧玩嘴擋板經過專門設計，可大大改善空氣流動。備有各種顏色及設計可供選擇。 查看各種好處

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        ultra air 透氣安撫玩嘴
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