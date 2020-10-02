輕巧透氣安撫玩嘴
使用令肌膚舒爽的安撫玩嘴來安撫您的寶寶。Philips Avent ultra air 系列設有特大氣孔，讓寶寶的肌膚保持乾爽。輕巧玩嘴擋板經過特別設計，改善空氣流動更佳。備有各種顏色及設計可供選擇。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
輕巧透氣安撫玩嘴
使用令肌膚舒爽的安撫玩嘴來安撫您的寶寶。Philips Avent ultra air 系列設有特大氣孔，讓寶寶的肌膚保持乾爽。輕巧玩嘴擋板經過特別設計，改善空氣流動更佳。備有各種顏色及設計可供選擇。 查看各種好處
輕巧透氣安撫玩嘴
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輕巧透氣安撫玩嘴
使用令肌膚舒爽的安撫玩嘴來安撫您的寶寶。Philips Avent ultra air 系列設有特大氣孔，讓寶寶的肌膚保持乾爽。輕巧玩嘴擋板經過特別設計，改善空氣流動更佳。備有各種顏色及設計可供選擇。 查看各種好處
特大氣孔讓寶寶的肌膚舒適透氣，保持柔軟乾爽。
ultra air 系列一直保持時尚。鮮艷繽紛設計讓您及您的寶寶在嘗試最新款式時盡享樂趣。
Ultra Air 安撫玩嘴的每個細節均為帶來輕巧舒適感而設計，包括質地柔滑細緻的玩嘴。
我們走訪了多位媽媽，看她們的寶寶對我們矽膠質料的安撫玩嘴有什麼反應。高達 98% 的媽媽都說她們的寶寶都願意使用 Philips Avent Ultra Soft 及 Ultra Air 安撫玩嘴。
對稱的玩嘴設計順應上腭、牙齒和牙床的自然形狀，照顧寶寶的口腔發展。
Ultra Air 旅行收納盒可兼用作消毒盒，只需加入一些水，再放入微波爐即可進行消毒，令您輕鬆放心，確保下次使用時潔淨無菌。
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