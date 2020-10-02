Philips Avent ultra air 透氣安撫玩嘴
輕巧透氣安撫玩嘴
使用令肌膚舒爽的安撫奶嘴來安撫您的寶寶。Philips Avent ultra air 系列設有特大氣孔，讓寶寶的肌膚保持乾爽。輕巧奶嘴擋板經過專門設計，可大大改善空氣流動。備有各種顏色及設計可供選擇。 查看各種好處
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Philips Avent ultra air 透氣安撫玩嘴
輕巧透氣安撫玩嘴
特大氣孔有助寶寶皮膚呼吸
- 讓寶寶的肌膚保持舒爽
- 0-6 個月
- 矯齒設計及不含雙酚 A
- 2 件裝
讓肌膚暢順呼吸
特大氣孔讓寶寶的肌膚舒適透氣，保持柔軟乾爽。
時尚繽紛設計
ultra air 系列一直保持時尚。鮮艷繽紛設計讓您及您的寶寶在嘗試最新款式時盡享樂趣。
帶來舒適感的理想質地
Ultra Air 安撫玩嘴的每個細節均為帶來輕巧舒適感而設計，包括質地柔滑細緻的玩嘴。
廣受全球寶寶喜愛*
我們走訪了多位媽媽，看她們的寶寶對我們矽膠質料的安撫玩嘴有什麼反應。高達 98% 的媽媽都說她們的寶寶都願意使用 Philips Avent Ultra Soft 及 Ultra Air 安撫玩嘴。
順應上腭、牙齒和牙床的自然形狀
對稱的玩嘴設計順應上腭、牙齒和牙床的自然形狀，照顧寶寶的口腔發展。
一個輕便收納盒即可消毒及存放
Ultra Air 旅行收納盒可兼用作消毒盒，只需加入一些水，再放入微波爐即可進行消毒，令您輕鬆放心，確保下次使用時潔淨無菌。
技術規格
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包含物件
- ultra air 透氣安撫玩嘴
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2
件數
- 2016 至 2017 年美國消費者測試顯示平均有 98% 受訪者的嬰兒接受在 0 至 6 個月和 6 至 18 個月 Ultra Air 及 Ultra Soft 安撫玩嘴中使用 Philips Avent 柔軟玩嘴。
- 基於衛生理由，請在用後 4 星期更換安撫玩嘴
- 全球第一安撫玩嘴品牌
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