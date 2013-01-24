通風透氣設計，皮膚舒爽

Philips Avent 六孔安撫奶嘴顧及您寶寶皮膚的舒爽感覺。奶嘴擋板備有 6 個透氣孔，專為減少刺激皮膚而設。矯齒設計及可摺疊的奶嘴更可配合嬰兒的自然口腔發育。 查看各種好處