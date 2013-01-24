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Philips Avent

六孔安撫奶嘴

SCF178/24
Avent
1 獎項
Avent
  • 通風透氣設計，皮膚舒爽 通風透氣設計，皮膚舒爽 通風透氣設計，皮膚舒爽
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    Philips Avent 六孔安撫奶嘴

    SCF178/24
    1 獎項

    通風透氣設計，皮膚舒爽

    Philips Avent 六孔安撫奶嘴顧及您寶寶皮膚的舒爽感覺。弧形奶嘴擋板備有 6 個透氣孔，有助減少刺激皮膚。矯齒設計及可摺疊的奶嘴更可配合嬰兒的自然口腔發育。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$55.00
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    Philips Avent 六孔安撫奶嘴

    通風透氣設計，皮膚舒爽

    Philips Avent 六孔安撫奶嘴顧及您寶寶皮膚的舒爽感覺。弧形奶嘴擋板備有 6 個透氣孔，有助減少刺激皮膚。矯齒設計及可摺疊的奶嘴更可配合嬰兒的自然口腔發育。 查看各種好處

    通風透氣設計，皮膚舒爽

    Philips Avent 六孔安撫奶嘴顧及您寶寶皮膚的舒爽感覺。弧形奶嘴擋板備有 6 個透氣孔，有助減少刺激皮膚。矯齒設計及可摺疊的奶嘴更可配合嬰兒的自然口腔發育。 查看各種好處

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      專為自然口腔發育而設計

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      可摺疊的矽膠奶嘴具備對稱外型，配合寶寶上腭、牙齒和牙床的發育。

      在英國的得獎工場製造

      在英國的得獎工場製造

      安撫奶嘴在英國的得獎工場製造，確保為寶寶帶來舒適感受。*

      設安全手柄，方便移除

      設安全手柄，方便移除

      您可利用安全手柄，隨時輕鬆為寶寶卸下安撫奶嘴。即使寶寶的小手亦可握住手柄！

      扣合式保護蓋保持安撫奶嘴清潔

      扣合式保護蓋保持安撫奶嘴清潔

      不使用安撫奶嘴時，只需扣上保護蓋，即可安全衛生地存放奶嘴。

      消毒簡單，加倍衛生

      消毒簡單，加倍衛生

      輕鬆保持寶寶奶嘴及安撫奶嘴清潔，只需放置於消毒器內或浸泡在沸水中即可。

      技術規格

      • 包含物件

        六孔安撫奶嘴
        2  件數

      • 衛生

        可進行消毒
        適用於洗碗碟機
        容易清洗

      • 安全

        不含雙酚 A
        安全環狀手柄

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            • 全球第一安撫奶嘴品牌
            • 基於衛生理由，請在用後 4 星期更換安撫奶嘴
            • 我們的產品系列在每個成長階段都悉心照料媽媽及寶寶
            • 2014 年度最佳生產商

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