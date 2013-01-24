通風透氣設計，皮膚舒爽
Philips Avent 六孔安撫奶嘴顧及您寶寶皮膚的舒爽感覺。弧形奶嘴擋板備有 6 個透氣孔，有助減少刺激皮膚。矯齒設計及可摺疊的奶嘴更可配合嬰兒的自然口腔發育。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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