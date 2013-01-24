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每日為您的寶寶帶來舒適體驗
Philips Avent 經典安撫奶嘴可於任何時間安撫您的寶寶。備有多種顏色可供選擇，矯齒設計及可摺疊的奶嘴更可配合嬰兒的口腔發育。 查看各種好處
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寶寶知道自己喜歡甚麼！我們訪問媽媽關於寶寶對 Philips Avent 奶嘴的接受度，每 10 位寶寶中，便有 9 位接受我們的安撫奶嘴。*
可摺疊的矽膠奶嘴具備對稱外型，配合寶寶上腭、牙齒和牙床的發育。
安撫奶嘴在英國的得獎工場製造，確保為寶寶帶來舒適感受。*
您可利用安全手柄，隨時輕鬆為寶寶卸下安撫奶嘴。即使寶寶的小手亦可握住手柄！
不使用安撫奶嘴時，只需扣上保護蓋，即可安全衛生地存放奶嘴。
輕鬆保持寶寶奶嘴及安撫奶嘴清潔，只需放置於消毒器內或浸泡在沸水中即可。
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