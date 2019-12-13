搜尋字眼

1

Philips Avent

ultra soft 超柔軟安撫玩嘴

SCF223/02
Avent
1 獎項
Avent
  • 最柔軟安撫玩嘴，照顧寶寶敏感肌膚 最柔軟安撫玩嘴，照顧寶寶敏感肌膚 最柔軟安撫玩嘴，照顧寶寶敏感肌膚
    -{discount-value}

    Philips Avent ultra soft 超柔軟安撫玩嘴

    SCF223/02
    1 獎項

    最柔軟安撫玩嘴，照顧寶寶敏感肌膚

    Philips Avent ultra soft 超柔軟安撫玩嘴，照顧寶寶敏感肌膚。超柔軟的彈性保護套貼合寶寶面頰的輪廓，減少留低印痕和刺激，令寶寶更感舒適。 查看各種好處

    建議零售價: HK$68.00

    Philips Avent ultra soft 超柔軟安撫玩嘴

    最柔軟安撫玩嘴，照顧寶寶敏感肌膚

    Philips Avent ultra soft 超柔軟安撫玩嘴，照顧寶寶敏感肌膚。超柔軟的彈性保護套貼合寶寶面頰的輪廓，減少留低印痕和刺激，令寶寶更感舒適。 查看各種好處

    最柔軟安撫玩嘴，照顧寶寶敏感肌膚

    Philips Avent ultra soft 超柔軟安撫玩嘴，照顧寶寶敏感肌膚。超柔軟的彈性保護套貼合寶寶面頰的輪廓，減少留低印痕和刺激，令寶寶更感舒適。 查看各種好處

    建議零售價: HK$68.00

    Philips Avent ultra soft 超柔軟安撫玩嘴

    最柔軟安撫玩嘴，照顧寶寶敏感肌膚

    Philips Avent ultra soft 超柔軟安撫玩嘴，照顧寶寶敏感肌膚。超柔軟的彈性保護套貼合寶寶面頰的輪廓，減少留低印痕和刺激，令寶寶更感舒適。 查看各種好處

    類似產品

    See all 玩嘴

      最柔軟安撫玩嘴，照顧寶寶敏感肌膚

      彈性玩嘴擋板舒適貼合

      • 超柔軟又具彈性
      • 6-18 個月
      • 矯齒設計及不含雙酚 A
      • 2 件裝
      超柔軟的彈性玩嘴擋板能減少寶寶肌膚紅印及刺激

      超柔軟的彈性玩嘴擋板能減少寶寶肌膚紅印及刺激

      寶寶的敏感肌膚需要加倍呵護。我們採用的檔板技術讓安撫玩嘴自然貼合寶寶的面部弧線，帶來舒適的承托效能。有效減少寶寶肌膚的紅印及刺激。

      圓滑玩嘴擋板讓寶寶每日倍感舒適

      圓滑玩嘴擋板讓寶寶每日倍感舒適

      圓滑玩嘴擋板能將吮吸壓力降至最低，呵護寶寶面頰肌膚，同時帶來舒適安撫感受。

      備受全球寶寶喜愛*

      備受全球寶寶喜愛*

      我們走訪了多位媽媽，看她們的寶寶對我們矽膠質料的安撫玩嘴有什麼反應。高達 98% 的媽媽都說她們的寶寶都願意使用 Philips Avent Ultra Soft 及 Ultra Air 安撫玩嘴。

      超柔軟安撫玩嘴，令寶寶吸吮舒適稱心

      超柔軟安撫玩嘴，令寶寶吸吮舒適稱心

      超柔軟矽膠玩嘴有安撫作用，能令寶寶感覺舒適。

      專為自然口腔發育而設計

      專為自然口腔發育而設計

      可摺疊的矯齒對稱設計矽膠玩嘴，配合寶寶上腭、牙齒和牙床的發育。

      一個輕便玩嘴盒即可進行消毒及存放

      一個輕便玩嘴盒即可進行消毒及存放

      ultra soft 玩嘴盒可兼用作微波爐進行消毒程序，只需加入一些水，再放入微波爐即可進行消毒，令您輕鬆放心，確保下次使用時潔淨無菌。

      技術規格

      • 包含物件

        ultra soft 超柔軟安撫奶嘴
        2  pcs

      為本產品獲取支援

      尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

      建議產品

        最近查閱過的產品

          獎項

          • 由專業醫護人員和媽媽們研發設計
          • 2016-2017 美國消費者調查顯示平均 98% 的用家都對用於 Philips Avent Ultra air 及 Ultra soft 系列安撫玩嘴的質地表示滿意。
          • 基於衛生理由，請在用後 4 星期更換安撫玩嘴
          • 全球第一安撫玩嘴品牌
          • 我們的產品系列在每個成長階段都悉心照料媽媽及寶寶
          • 根據美國 2017 年 2 月的一項獨立調查顯示，在接受調查的母親當中，85％ 察覺到這款安撫奶嘴比其他領先品牌的八款型號更加柔軟。

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記

          最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。