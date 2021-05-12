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Philips Avent

嬰兒奶瓶消毒器

SCF291/01
Avent
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  • 迅速消毒，儲存方便 迅速消毒，儲存方便 迅速消毒，儲存方便
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    Philips Avent 嬰兒奶瓶消毒器

    SCF291/01

    迅速消毒，儲存方便

    只需 10 分鐘即可消毒多達六個奶瓶和配件。奶瓶消毒器配備先進技術、機身纖巧兼備特大容量，能快速高效地完成消毒程序，在殺滅 99.9% 細菌* 同時讓您安心餵哺寶寶。 查看各種好處

    Philips Avent 嬰兒奶瓶消毒器

    迅速消毒，儲存方便

    只需 10 分鐘即可消毒多達六個奶瓶和配件。奶瓶消毒器配備先進技術、機身纖巧兼備特大容量，能快速高效地完成消毒程序，在殺滅 99.9% 細菌* 同時讓您安心餵哺寶寶。 查看各種好處

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    Philips Avent 嬰兒奶瓶消毒器

    迅速消毒，儲存方便

    只需 10 分鐘即可消毒多達六個奶瓶和配件。奶瓶消毒器配備先進技術、機身纖巧兼備特大容量，能快速高效地完成消毒程序，在殺滅 99.9% 細菌* 同時讓您安心餵哺寶寶。 查看各種好處

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      告別有害細菌

      告別有害細菌

      Philips Avent 的高性能消毒技術效果溫和，並不使用任何化學物質。每部消毒器僅使用純蒸氣的力量，即可殺死 99.9% 的有害細菌*。

      只需 10 分鐘即可完成蒸汽消毒循環程序

      只需 10 分鐘即可完成蒸汽消毒循環程序

      只需 10 分鐘即可完成蒸汽消毒循環程序，之後消毒器會自動關閉，過程安全快速。

      專為減少異味出現而設

      專為減少異味出現而設

      全新盛水盤可以保護加熱板不受奶滴影響，減少產生異味。

      消毒器專為靈活節省空間而設

      消毒器專為靈活節省空間而設

      升級奶瓶消毒器可配合不同需要作出調整，用於安撫奶嘴等細小物件時可縮小體積，在不使用時亦可盡量減少所佔空間。

      24 小時持續消毒*

      24 小時持續消毒*

      消毒器的全面且無化學成分的清潔技術，可以使物件 24 小時保持無菌狀態。如何做到？只需合上蓋子即可。

      特大容量，小巧外型

      特大容量，小巧外型

      消毒器雖然纖細，但可以放入多達六個 Philips Avent 嬰兒奶瓶。此外更可容納所有其他配件，包括奶嘴、安撫奶嘴及手動吸乳器。

      消毒器易於清洗，輕鬆快捷。

      消毒器易於清洗，輕鬆快捷。

      消毒器能從內到外全面清潔，過程輕鬆快捷，即使加熱板亦同樣易於清洗。讓您有更多時間陪伴小寶寶。

      技術規格

      • 技術規格

        電壓
        220-240V~ 50-60Hz、220V~ 60Hz（韓國），120-127V~ 60Hz（北美）
        功率
        650  瓦

      • 重量與尺寸

        尺寸
        304 x 183 x 359  毫米
        重量
        1.78  千克

      • 原產地

        製造地：
        中國

      • 包含物件

        食物鉗
        1  件數
        電子蒸氣消毒煲
        1 件

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