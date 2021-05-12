迅速消毒，儲存方便
只需 10 分鐘即可消毒多達六個奶瓶和配件。奶瓶消毒器配備先進技術、機身纖巧兼備特大容量，能快速高效地完成消毒程序，在殺滅 99.9% 細菌* 同時讓您安心餵哺寶寶。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
迅速消毒，儲存方便
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只需 10 分鐘即可消毒多達六個奶瓶和配件。奶瓶消毒器配備先進技術、機身纖巧兼備特大容量，能快速高效地完成消毒程序，在殺滅 99.9% 細菌* 同時讓您安心餵哺寶寶。 查看各種好處
Philips Avent 的高性能消毒技術效果溫和，並不使用任何化學物質。每部消毒器僅使用純蒸氣的力量，即可殺死 99.9% 的有害細菌*。
只需 10 分鐘即可完成蒸汽消毒循環程序，之後消毒器會自動關閉，過程安全快速。
全新盛水盤可以保護加熱板不受奶滴影響，減少產生異味。
升級奶瓶消毒器可配合不同需要作出調整，用於安撫奶嘴等細小物件時可縮小體積，在不使用時亦可盡量減少所佔空間。
消毒器的全面且無化學成分的清潔技術，可以使物件 24 小時保持無菌狀態。如何做到？只需合上蓋子即可。
消毒器雖然纖細，但可以放入多達六個 Philips Avent 嬰兒奶瓶。此外更可容納所有其他配件，包括奶嘴、安撫奶嘴及手動吸乳器。
消毒器能從內到外全面清潔，過程輕鬆快捷，即使加熱板亦同樣易於清洗。讓您有更多時間陪伴小寶寶。
技術規格
重量與尺寸
原產地
包含物件
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