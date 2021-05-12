蒸氣消毒、烘乾及儲存
只需 40 分鐘即可為寶寶準備好下一次哺乳。Premium 蒸氣消毒烘乾機在關機前會噴出經過濾的空氣以烘乾奶瓶。消毒器採用快速和衛生潔淨的消毒方法，能殺滅 99.9% 細菌*，讓您安心餵哺寶寶。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
蒸氣消毒、烘乾及儲存
只需 40 分鐘即可為寶寶準備好下一次哺乳。Premium 蒸氣消毒烘乾機在關機前會噴出經過濾的空氣以烘乾奶瓶。消毒器採用快速和衛生潔淨的消毒方法，能殺滅 99.9% 細菌*，讓您安心餵哺寶寶。 查看各種好處
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蒸氣消毒、烘乾及儲存
只需 40 分鐘即可為寶寶準備好下一次哺乳。Premium 蒸氣消毒烘乾機在關機前會噴出經過濾的空氣以烘乾奶瓶。消毒器採用快速和衛生潔淨的消毒方法，能殺滅 99.9% 細菌*，讓您安心餵哺寶寶。 查看各種好處
Philips Avent 的高性能消毒技術效果溫和，並不使用任何化學物質。每部蒸氣消毒機僅使用純蒸氣的力量，即可殺死 99.9% 的有害細菌*。
只需要 40 分鐘就能準備好奶瓶，能為寶寶進行下一次哺乳。經過強力蒸氣消毒後，會集中噴出經過濾的空氣以烘乾奶瓶和配件，讓您可以立即使用。
全新盛水盤可以保護加熱板不受奶滴影響，減少產生異味。
Premium 蒸氣消毒烘乾機除了清潔奶瓶和殺滅細菌，更可以烘乾及儲存奶瓶及配件，保持 24 小時無菌狀態。
消毒器的全面且無化學成分的清潔技術，可以使物件 24 小時保持無菌狀態。如何做到？只需合上蓋子即可。
蒸氣消毒烘乾機雖然纖細，但可以放入多達六個 Philips Avent 嬰兒奶瓶。此外更可容納所有其他配件，包括奶嘴、安撫奶嘴及手動吸乳器。
蒸氣消毒烘乾機能從內到外全面清潔消毒，過程輕鬆快捷，即使加熱板亦同樣易於清洗。讓您有更多時間陪伴小寶寶。
技術規格
重量與尺寸
原產地
包含物件
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