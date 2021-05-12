蒸氣消毒、烘乾及儲存

只需 40 分鐘即可為寶寶準備好下一次哺乳。Premium 蒸氣消毒烘乾機在關機前會噴出經過濾的空氣以烘乾奶瓶。消毒器採用快速和衛生潔淨的消毒方法，能殺滅 99.9% 細菌*，讓您安心餵哺寶寶。 查看各種好處