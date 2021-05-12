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Philips Avent

Premium 蒸氣消毒烘乾機

SCF293/01
Avent
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  • 蒸氣消毒、烘乾及儲存 蒸氣消毒、烘乾及儲存 蒸氣消毒、烘乾及儲存
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    Philips Avent Premium 蒸氣消毒烘乾機

    SCF293/01

    蒸氣消毒、烘乾及儲存

    只需 40 分鐘即可為寶寶準備好下一次哺乳。Premium 蒸氣消毒烘乾機在關機前會噴出經過濾的空氣以烘乾奶瓶。消毒器採用快速和衛生潔淨的消毒方法，能殺滅 99.9% 細菌*，讓您安心餵哺寶寶。 查看各種好處

    Philips Avent Premium 蒸氣消毒烘乾機

    蒸氣消毒、烘乾及儲存

    只需 40 分鐘即可為寶寶準備好下一次哺乳。Premium 蒸氣消毒烘乾機在關機前會噴出經過濾的空氣以烘乾奶瓶。消毒器採用快速和衛生潔淨的消毒方法，能殺滅 99.9% 細菌*，讓您安心餵哺寶寶。 查看各種好處

    蒸氣消毒、烘乾及儲存

    只需 40 分鐘即可為寶寶準備好下一次哺乳。Premium 蒸氣消毒烘乾機在關機前會噴出經過濾的空氣以烘乾奶瓶。消毒器採用快速和衛生潔淨的消毒方法，能殺滅 99.9% 細菌*，讓您安心餵哺寶寶。 查看各種好處

    Philips Avent Premium 蒸氣消毒烘乾機

    蒸氣消毒、烘乾及儲存

    只需 40 分鐘即可為寶寶準備好下一次哺乳。Premium 蒸氣消毒烘乾機在關機前會噴出經過濾的空氣以烘乾奶瓶。消毒器採用快速和衛生潔淨的消毒方法，能殺滅 99.9% 細菌*，讓您安心餵哺寶寶。 查看各種好處

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      告別有害細菌

      告別有害細菌

      Philips Avent 的高性能消毒技術效果溫和，並不使用任何化學物質。每部蒸氣消毒機僅使用純蒸氣的力量，即可殺死 99.9% 的有害細菌*。

      一個完整的蒸氣消毒和烘乾循環程序只需 40 分鐘。

      一個完整的蒸氣消毒和烘乾循環程序只需 40 分鐘。

      只需要 40 分鐘就能準備好奶瓶，能為寶寶進行下一次哺乳。經過強力蒸氣消毒後，會集中噴出經過濾的空氣以烘乾奶瓶和配件，讓您可以立即使用。

      專為減少異味出現而設

      專為減少異味出現而設

      全新盛水盤可以保護加熱板不受奶滴影響，減少產生異味。

      蒸氣消毒烘乾機能助您消毒、烘乾及儲存奶瓶

      蒸氣消毒烘乾機能助您消毒、烘乾及儲存奶瓶

      Premium 蒸氣消毒烘乾機除了清潔奶瓶和殺滅細菌，更可以烘乾及儲存奶瓶及配件，保持 24 小時無菌狀態。

      24 小時持續消毒*

      24 小時持續消毒*

      消毒器的全面且無化學成分的清潔技術，可以使物件 24 小時保持無菌狀態。如何做到？只需合上蓋子即可。

      特大容量，小巧外型

      特大容量，小巧外型

      蒸氣消毒烘乾機雖然纖細，但可以放入多達六個 Philips Avent 嬰兒奶瓶。此外更可容納所有其他配件，包括奶嘴、安撫奶嘴及手動吸乳器。

      蒸氣消毒烘乾機易於清洗，輕鬆快捷。

      蒸氣消毒烘乾機易於清洗，輕鬆快捷。

      蒸氣消毒烘乾機能從內到外全面清潔消毒，過程輕鬆快捷，即使加熱板亦同樣易於清洗。讓您有更多時間陪伴小寶寶。

      技術規格

      • 技術規格

        電壓
        220-240V~ 50-60Hz、220V~ 60Hz（韓國），120-127V~ 60Hz（北美），110V~ 60Hz（台灣）
        功率
        650  瓦

      • 重量與尺寸

        尺寸
        304 x 191 x 378  毫米
        重量
        2.4  千克

      • 原產地

        製造地：
        中國

      • 包含物件

        食物鉗
        1  件數
        電子蒸氣消毒煲
        1 件

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