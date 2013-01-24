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Philips Avent

軟嘴杯

SCF750/00
Avent
1 獎項
Avent
  • 輕鬆從奶瓶變換到杯 輕鬆從奶瓶變換到杯 輕鬆從奶瓶變換到杯
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    Philips Avent 軟嘴杯

    SCF750/00
    1 獎項

    輕鬆從奶瓶變換到杯

    此款不含 BPA 的 Philips AVENT 軟嘴杯 SCF750/00，無論在家中還是外出，都能提供驚人的防濺漏效果，而且使用起來相當方便。軟嘴具備活門，可配合餵哺奶瓶使用，令奶瓶也能達到防濺漏的效果。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$65.00
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    Philips Avent 軟嘴杯

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    此款不含 BPA 的 Philips AVENT 軟嘴杯 SCF750/00，無論在家中還是外出，都能提供驚人的防濺漏效果，而且使用起來相當方便。軟嘴具備活門，可配合餵哺奶瓶使用，令奶瓶也能達到防濺漏的效果。 查看各種好處

    輕鬆從奶瓶變換到杯

    此款不含 BPA 的 Philips AVENT 軟嘴杯 SCF750/00，無論在家中還是外出，都能提供驚人的防濺漏效果，而且使用起來相當方便。軟嘴具備活門，可配合餵哺奶瓶使用，令奶瓶也能達到防濺漏的效果。 查看各種好處

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      所有配件均適用於洗碗碟機清洗，十分方便

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      柔軟有彈性的軟嘴，可輕鬆學習飲水

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      技術規格

      • 原產地

        中國
        產品重量
        0.118  千克
        階段
        6 -12 個月以上
        柔軟飲嘴
        1  件數
        手柄
        1  件數
        杯子（200 毫升/ 7 安士）
        1  件數

      • 重量與尺寸

        A-盒內彩盒的數目
        6  件數

      • 重量與尺寸

        淨產品(不包括附件)尺寸
        76 (D) X 112 (W) X 130 (H)  毫米
        彩盒尺寸
        76 (D) X 112 (W) X 168 (H)  毫米

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