防濺漏活門隨時隨地確保杯子衛生清潔
此款不含 BPA 的 Philips Avent 軟嘴杯 SCF752/00，無論在家中還是外出，都能提供驚人的防濺漏效果，而且使用起來相當方便。軟嘴具備活門，可配合餵哺奶瓶使用，令奶瓶也能達到防濺漏的效果。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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重量與尺寸
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