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Philips Avent

軟嘴杯

SCF754/00
Avent
1 獎項
Avent
  • 防濺漏活門隨時隨地確保杯子衛生清潔 防濺漏活門隨時隨地確保杯子衛生清潔 防濺漏活門隨時隨地確保杯子衛生清潔
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    Philips Avent 軟嘴杯

    SCF754/00
    1 獎項

    防濺漏活門隨時隨地確保杯子衛生清潔

    此款 Philips AVENT 快速流量軟嘴杯 SCF754/00 適合活躍好動的幼兒。無論是搖動還是拋擲，此系列杯都能防濺漏，而且使用起來相當方便。此外，還配有頂部翻蓋和可掛在腰帶或嬰兒車上的側扣環 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$80.00
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    Philips Avent 軟嘴杯

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    此款 Philips AVENT 快速流量軟嘴杯 SCF754/00 適合活躍好動的幼兒。無論是搖動還是拋擲，此系列杯都能防濺漏，而且使用起來相當方便。此外，還配有頂部翻蓋和可掛在腰帶或嬰兒車上的側扣環 查看各種好處

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    此款 Philips AVENT 快速流量軟嘴杯 SCF754/00 適合活躍好動的幼兒。無論是搖動還是拋擲，此系列杯都能防濺漏，而且使用起來相當方便。此外，還配有頂部翻蓋和可掛在腰帶或嬰兒車上的側扣環 查看各種好處

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      所有配件均適用於洗碗碟機清洗，十分方便

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      本飲水杯不含雙酚 A 材質

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      兼容 Philips Avent 奶瓶及杯子

      所有 Philips Avent 奶瓶及杯子均可配合使用，玻璃奶瓶、幼兒啜飲杯和 My First Big Kid 杯除外。您可配合寶寶的發展需要隨意配搭，製作出最合適的杯子。

      技術規格

      • 原產地

        中國
        產品重量
        0.117  千克
        階段
        12 -18 個月以上
        杯子（340 毫升/ 12 安士）
        1  件數
        皮帶扣
        1  件數
        快流量飲嘴
        1  件數

      • 重量與尺寸

        A-盒內彩盒的數目
        6  件數

      • 重量與尺寸

        彩盒尺寸
        76 (D) X 100 (W) X 216 (H)  毫米
        淨產品(不包括附件)尺寸
        76 (D) X 100 (W) X 170 (H)  毫米

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