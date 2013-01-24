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Philips Avent

飲管杯

SCF764/00
Avent
1 獎項
Avent
  • 時刻保持吸管杯衛生 時刻保持吸管杯衛生 時刻保持吸管杯衛生
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    Philips Avent 飲管杯

    SCF764/00
    1 獎項

    時刻保持吸管杯衛生

    配備刷子的 Philips AVENT 更換吸管套裝 SCF764/00 包括 2 個可更換吸管套裝及 1 個清潔刷子，即表示杯內的吸管能夠時刻保持清潔及衛生，隨時可以使用！ 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$55.00
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    Philips Avent 飲管杯

    時刻保持吸管杯衛生

    配備刷子的 Philips AVENT 更換吸管套裝 SCF764/00 包括 2 個可更換吸管套裝及 1 個清潔刷子，即表示杯內的吸管能夠時刻保持清潔及衛生，隨時可以使用！ 查看各種好處

    時刻保持吸管杯衛生

    配備刷子的 Philips AVENT 更換吸管套裝 SCF764/00 包括 2 個可更換吸管套裝及 1 個清潔刷子，即表示杯內的吸管能夠時刻保持清潔及衛生，隨時可以使用！ 查看各種好處

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    時刻保持吸管杯衛生

    配備刷子的 Philips AVENT 更換吸管套裝 SCF764/00 包括 2 個可更換吸管套裝及 1 個清潔刷子，即表示杯內的吸管能夠時刻保持清潔及衛生，隨時可以使用！ 查看各種好處

    時刻保持吸管杯衛生

    使用清潔刷子更換矽膠吸管

    • 更換吸管套裝
    • 配備刷子
    所有配件均適用於洗碗碟機清洗，十分方便

    所有配件均適用於洗碗碟機清洗，十分方便

    技術規格

    • 原產地

      中國
      階段
      • 12 個月以上
      • 18 個月以上

    • 包含物件

      毛刷
      1  件數
      更換吸管
      2 套

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