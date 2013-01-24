時刻保持吸管杯衛生

配備刷子的 Philips AVENT 更換吸管套裝 SCF764/00 包括 2 個可更換吸管套裝及 1 個清潔刷子，即表示杯內的吸管能夠時刻保持清潔及衛生，隨時可以使用！ 查看各種好處