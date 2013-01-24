時刻保持吸管杯衛生
配備刷子的 Philips AVENT 更換吸管套裝 SCF764/00 包括 2 個可更換吸管套裝及 1 個清潔刷子，即表示杯內的吸管能夠時刻保持清潔及衛生，隨時可以使用！ 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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