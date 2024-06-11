LuminOS 系統及應用程式

Screeneo UL5 Smart 配備我們先進的 LuminOS（於 Android 系統上運作），讓您沉浸在無邊際的娛樂世界中。此裝置開箱即用，並已預先安裝所有您喜愛的應用程式——Netflix、Amazon Prime、YouTube、Disney+ 等！藉著 Screeneo UL5 Smart，您可以輕鬆方便地體驗觸手可及的多媒體世界。