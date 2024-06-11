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Screeneo UL5 Smart家用投影機

SCN355/INT

小小空間，大型影像！

三鐳射超短距離投影機 Screeneo UL5 Smart 只需放在距離墻邊幾厘米的位置，即可投射出具備的 HDR10 與 REC2020 色彩精確度、高達 120 吋*的全高清影像。預先載入應用程式。配備雙頻 Wi-Fi 及藍牙。

查看所有優點

小小空間，大型影像！

  • 超短距離，100 吋畫面

  • 全高清及 108% REC2020

  • LuminOS 系統，內置應用程式

  • 超輕巧

LuminOS 系統及應用程式

LuminOS 系統及應用程式

Screeneo UL5 Smart 配備我們先進的 LuminOS（於 Android 系統上運作），讓您沉浸在無邊際的娛樂世界中。此裝置開箱即用，並已預先安裝所有您喜愛的應用程式——Netflix、Amazon Prime、YouTube、Disney+ 等！藉著 Screeneo UL5 Smart，您可以輕鬆方便地體驗觸手可及的多媒體世界。

多種連接選項

多種連接選項

以 Screeneo UL5 Smart 釋放多種連接選項的強大效能。借助 HDMI 2.1、USB A 和 USB-C 連接埠，連接遊戲主機、Apple TV 或衛星接收器等設備從此輕而易舉。使用 USB A 電源連接埠可輕鬆連接 Amazon Fire Stick。此外，USB-C 連接埠可為您的投影機供電，並可輕鬆連接筆記型電腦、智能手機或平板電腦。Screeneo UL5 Smart 憑藉其全方位的連接選項確保您的娛樂體驗暢快無縫。

立體聲喇叭音效

立體聲喇叭音效

藉著 Screeneo UL5 Smart 的一體化 2x3W 喇叭提升觀賞體驗。喇叭可輸出平衡音訊，與您所看到的畫面完美合一，帶來面面俱全的娛樂體驗。追求更宏亮的音效？只需將外置藍牙揚聲器連接到 Screeneo UL5 Smart 即可實現！

技術規格

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免責聲明

  1. 色彩亮度（色彩光線輸出）和白色亮度（白色光線輸出）視乎投影機設定而有所不同。色彩光線輸出測量根據 IDMS 15.4 標準；白色光線輸出測量根據 ISO 21118 標準。

  2. 詞語 HDMI、HDMI 高解像度多媒體介面、HDMI 商業外觀及 HDMI 標誌為 HDMI Licensing Administrator, Inc 的商標或註冊商標。

  3. 應用程式：需要互聯網連接。可能需要收取數據及訂閱費用。應用程式及用戶介面如有變更，恕不另行通知。使用前需同意條款與細則以及私隱政策。部分服務在註冊和訂閱後即可觀看。