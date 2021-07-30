自然反應奶嘴可配合寶寶的自然喝奶節奏，輕鬆實現結合母乳和奶瓶的餵哺方式。奶嘴有一個獨特的開口，只有當寶寶主動吸乳時才會釋放乳汁。因此，當他們停下來吞嚥和呼吸時，乳汁也會被截住。
寬闊、柔軟且富有彈性的奶嘴旨在模擬乳房的形狀和觸感，讓寶寶舒適地銜住及吸吮。
防絞痛活門的設計可防止空氣在哺乳期間進入寶寶腸胃，有助減少絞痛和不適。
奶嘴的開口只會在寶寶吸吮時釋放乳汁。因此，無論在家中或出門在外，都不必擔心乳汁會流出。
Philips Avent 玻璃奶瓶由優質硼矽酸鹽玻璃製成，耐熱並可抵抗熱衝擊。因此，奶瓶可以安全地存放在雪櫃、進行加熱，亦適合消毒殺菌。
每個寶寶的餵哺方式都各有不同，而且都有自己的發展步調。因此，我們設計了一系列流速，以便您可以找到最適合寶寶的流速，讓奶瓶更切合個人需要。所有自然反應奶嘴均由柔軟的矽膠製成。
寬瓶頸設計方便注水及清潔。配件少，組合簡單快捷。
Philips Avent Natural 奶瓶及奶嘴由不含雙酚 A* 物料製成。
我們的全新自然反應嬰兒奶瓶有別於一般的自流式嬰兒奶瓶。就像母乳餵哺一樣，可能需要嘗試幾次方可適應，這是再自然不過的過程。
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