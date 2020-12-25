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    Philips Avent Natural Response 奶嘴

    SCY961/02

    支援寶寶自身的喝奶節奏

    自然反應奶嘴只會在寶寶主動吸乳時才會釋放乳汁。寶寶可以像吸吮母乳一樣按照自己的節奏喝奶，輕鬆實現結合母乳和奶瓶的餵哺方式。找到合適的奶嘴至為重要，請參閱下方提供的更多資訊。

    查看各種好處

    Philips Avent Natural Response 奶嘴

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    支援寶寶自身的喝奶節奏

    模擬乳房的奶嘴設計

    • 自然反應奶嘴
    • 2 件裝
    • 流速 1
    • 0 個月
    當寶寶主動吸乳時，奶嘴才會釋放乳汁

    當寶寶主動吸乳時，奶嘴才會釋放乳汁

    自然反應奶嘴可配合寶寶的自然喝奶節奏，輕鬆實現結合母乳和奶瓶的餵哺方式。奶嘴有一個獨特的開口，只有當寶寶主動吸乳時才會釋放乳汁。因此，當他們停下來吞嚥和呼吸時，乳汁也會被截住。

    奶嘴摸擬乳房形狀，讓寶寶自然銜住

    奶嘴摸擬乳房形狀，讓寶寶自然銜住

    寬闊、柔軟且富有彈性的奶嘴旨在模擬乳房的形狀和觸感，讓寶寶舒適地銜住及吸吮。

    找到合適的奶嘴至為重要

    找到合適的奶嘴至為重要

    如果您的初生寶寶未能在餵哺過程中攝取足夠的乳汁，或有吸乳方面的困難，請改用流速較高的奶嘴。若餵哺問題持續，請諮詢醫護專業人員。

    專為減少絞痛和不適而設計

    專為減少絞痛和不適而設計

    防絞痛活門的設計可防止空氣在哺乳期間進入寶寶腸胃，有助減少絞痛和不適。

    防滴漏奶嘴設計可防止乳汁滴漏和流出

    防滴漏奶嘴設計可防止乳汁滴漏和流出

    奶嘴的開口只會在寶寶吸吮時釋放乳汁。因此，無論在家中或出門在外，都不必擔心乳汁會流出。

    自然反應奶嘴及奶瓶不含雙酚 A

    自然反應奶嘴及奶瓶不含雙酚 A

    Philips Avent Natural 奶瓶及奶嘴由不含雙酚 A* 物料製成。

    為寶寶挑選合適的奶嘴流速

    為寶寶挑選合適的奶嘴流速

    每個寶寶的餵哺方式都各有不同，而且都有自己的發展步調。因此，我們設計了一系列流速，以便您可以找到最適合寶寶的流速，讓奶瓶更切合個人需要。所有自然反應奶嘴均由柔軟的矽膠製成。

    耐心靜待寶寶適應

    耐心靜待寶寶適應

    我們的全新自然反應嬰兒奶瓶有別於一般的自流式嬰兒奶瓶。就像母乳餵哺一樣，可能需要嘗試幾次方可適應，這是再自然不過的過程。

    技術規格

    • 物料

      奶嘴
      • 矽膠
      • 不含雙酚 A*

    • 包含物件

      流速 1 奶嘴
      2  件數

    • 功能

      奶嘴特點
      • 自然銜住
      • 防滴漏設計
      • 柔軟又具彈性
      • 防絞痛活門

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