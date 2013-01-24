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Shaver series 9000

剃鬚刀頭

SH90/51
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  • 讓您的電鬚刨變成新的一樣 讓您的電鬚刨變成新的一樣 讓您的電鬚刨變成新的一樣
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    Shaver series 9000 剃鬚刀頭

    SH90/51
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    讓您的電鬚刨變成新的一樣

    在兩年內，您的電鬚刨為您剃掉多達 9 百萬條鬍鬚。更換剃鬚刀頭讓您的電鬚刨回復最佳效能。可與 9000 系列電鬚刨兼容使用。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$550.00
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      讓您的電鬚刨變成新的一樣

      每 2 年更換刀頭以得到最佳效果

      • V 形精確切剃刀片
      • 適合 S9000 (S9xxx)
      為 9000 系列電鬚刨而設的替換刀頭

      為 9000 系列電鬚刨而設的替換刀頭

      SH90 替換刀頭適用於 9000 系列電鬚刨 (S9xxx)、8000 系列電鬚刨 (S8xxx)

      V 形精確切剃刀片巧妙地引導鬍鬚，達至更貼面的剃鬚效果

      V 形精確切剃刀片巧妙地引導鬍鬚，達至更貼面的剃鬚效果

      V 形精確切剃刀片準確地引導鬍鬚進入最佳的剃鬚位置，甚至平躺和不同長度的鬍鬚也可徹底剃淨。更貼面30%，減少剃鬚次數，讓您的肌膚時刻保持最佳狀態。

      舒適地將毛髮提起並剃除

      舒適地將毛髮提起並剃除

      至尊雙層刀片技術會以第一排刀鋒提起每條鬍鬚，第二排刀鋒則舒適地將皮膚深層的鬍鬚剃除，達至平滑的效果。

      只需兩步，輕鬆更換剃鬚刀頭

      只需兩步，輕鬆更換剃鬚刀頭

      最新的 Philips 電鬚刨内置更換提示（剃鬚刀頭組件符號），會在需要更換剃鬚刀頭時亮燈通知您。

      更換刀頭更方便

      更換刀頭更方便

      1. 拉出剃鬚刀頭固定器。2. 更換剃鬚刀頭。3. 重新安上剃鬚刀頭固定器。4. 長按開/關按鈕 5 秒以重設電鬚刨。

      更換剃鬚刀頭後重設您的電鬚刨

      更換剃鬚刀頭後重設您的電鬚刨

      完成更換剃鬚刀頭後，您可長按開/關按鈕 7 秒以重設更換提示。相反，更換提示會在 9 次剃鬚過程完成後自動關閉。

      讓您的電鬚刨變成新的一樣

      讓您的電鬚刨變成新的一樣

      每 2 年更換剃鬚刀頭一次即可重新啟動電鬚刨 100% 性能

      技術規格

      • 剃鬚刀頭

        適用產品類型
        • Shaver Series 9000 (S9xxx)
        • Shaver series 8000 (S8xxx)
        各包裝中的剃鬚刀頭
        3

      • 配件

        已隨附於包裝內
        固定環置座

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