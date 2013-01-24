讓您的電鬚刨變成新的一樣
在兩年內，您的電鬚刨為您剃掉多達 9 百萬條鬍鬚。更換剃鬚刀頭讓您的電鬚刨回復最佳效能。可與 9000 系列電鬚刨兼容使用。 查看各種好處
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讓您的電鬚刨變成新的一樣
在兩年內，您的電鬚刨為您剃掉多達 9 百萬條鬍鬚。更換剃鬚刀頭讓您的電鬚刨回復最佳效能。可與 9000 系列電鬚刨兼容使用。 查看各種好處
S9111/12
S9751/33
SH90 替換刀頭適用於 9000 系列電鬚刨 (S9xxx)、8000 系列電鬚刨 (S8xxx)
V 形精確切剃刀片準確地引導鬍鬚進入最佳的剃鬚位置，甚至平躺和不同長度的鬍鬚也可徹底剃淨。更貼面30%，減少剃鬚次數，讓您的肌膚時刻保持最佳狀態。
至尊雙層刀片技術會以第一排刀鋒提起每條鬍鬚，第二排刀鋒則舒適地將皮膚深層的鬍鬚剃除，達至平滑的效果。
最新的 Philips 電鬚刨内置更換提示（剃鬚刀頭組件符號），會在需要更換剃鬚刀頭時亮燈通知您。
1. 拉出剃鬚刀頭固定器。2. 更換剃鬚刀頭。3. 重新安上剃鬚刀頭固定器。4. 長按開/關按鈕 5 秒以重設電鬚刨。
完成更換剃鬚刀頭後，您可長按開/關按鈕 7 秒以重設更換提示。相反，更換提示會在 9 次剃鬚過程完成後自動關閉。
每 2 年更換剃鬚刀頭一次即可重新啟動電鬚刨 100% 性能
剃鬚刀頭
配件