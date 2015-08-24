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Wireless Bluetooth® headphones

SHB5850BK/00
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    Wireless Bluetooth® headphones

    SHB5850BK/00

    隨時隨地感受豐富的重低音效果

    小巧的 SHB5850 藍牙耳機提供強大的驅動單元，可透過無線享受長達 7 小時的音樂。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$349.00

    Wireless Bluetooth® headphones

    隨時隨地感受豐富的重低音效果

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      請從 3 對耳罩中選擇最合適的一種

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      橢圓管入口可隔絕環境噪音

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      防纏繞扁平纜線方便隨身攜帶

      扁平纜線設有防滑設計，從此告別打結煩惱。

      技術規格

      • 聲音

        音響系統
        封閉式
        頻率範圍
        10 - 21000 Hz
        音效增強
        • 回聲控制
        • 降噪功能
        喇叭直徑
        8.6 毫米
        振動膜
        PET
        阻抗
        16 ohm
        磁鐵類型
        類型
        動態
        語音線圈
        最大輸入功率
        20 mW
        敏感度
        107  分貝

      • 連接

        藍牙版本
        4.1
        藍牙規格
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        有效範圍
        最遠 10  米

      • 外盒

        長度
        11  厘米
        產品包裝數目
        3
        寬度
        10.7  厘米
        總重量
        0.26  千克
        高度
        19  厘米
        GTIN
        1 69 25970 71209 2
        淨重
        0.075  千克
        皮重
        0.185  千克

      • 舒適

        來電管理
        • 接聽電話/結束通話
        • 拒接來電
        • 重撥上一個號碼
        • 通話保留
        • 在通話與音樂之間切換
        音量控制

      • 電源

        電池類別
        鋰聚合物
        音樂播放時間
        7*  小時
        待機時間
        150 小時*
        通話時間
        7*

      • 包裝尺寸

        高度
        17.3  厘米
        包裝類型
        紙箱
        貨架佈置類型
        兩者皆有
        寬度
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        深度
        3  厘米
        包括的產品數目
        1
        EAN
        69 25970 71209 5
        總重量
        0.065  千克
        淨重
        0.025  千克
        皮重
        0.04  千克

      • 產品尺寸

        纜線長度
        0  厘米
        高度
        2.31  厘米
        寬度
        1.61  厘米
        深度
        1.6  厘米
        重量
        0.012  千克

      • 配件

        快速入門指南
        隨附
        USB 線
        隨附 USB 線以便充電

      • 設計

        顏色
        黑色

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