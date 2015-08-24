Wireless Bluetooth® headphones SHB5850WT/00
Wireless Bluetooth® headphones SHB5850WT/00
隨時隨地感受豐富的重低音效果
小巧的 SHB5850 藍牙耳機提供強大的驅動單元，可透過無線享受長達 7 小時的音樂。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$349.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Wireless Bluetooth® headphones
隨時隨地感受豐富的重低音效果
小巧的 SHB5850 藍牙耳機提供強大的驅動單元，可透過無線享受長達 7 小時的音樂。 查看各種好處
隨時隨地感受豐富的重低音效果
無缐設計令音質更佳、佩戴更舒適
支援 Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP
配對耳筒到任何藍牙裝置，無線享受清脆及清晰的音樂。
請從 3 對耳罩中選擇最合適的一種
耳罩提供 3 種大小選擇 - 小、中和大 - 以完美切合個人需要。
高效 8.6 毫米驅動器可帶來清晰且強大的音效
纖巧高效的 8.6 毫米喇叭驅動器帶來細膩音色及強勁低音效果，讓您隨時隨地享受音樂節奏。
人體工學設計的橢圓形音管，提供真正舒適貼合感覺
音管的橢圓形設計是根據對人耳的大量研究而得出。人體工學外形適合任何耳形，確保最貼合、最舒適的配戴，以完全享受音樂。
橢圓管入口可隔絕環境噪音
橢圓管入口可隔絕環境噪音，其半開合式結構更有助提高低音效果。
無缐控制，享受清晰音樂及通話音質
使用藍牙技術為智能手機和耳筒配對，以無缐遙控輕鬆俐落地切換功能，盡情享受清晰音樂及細膩的通話音色。
防纏繞扁平纜線方便隨身攜帶
扁平纜線設有防滑設計，從此告別打結煩惱。
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
封閉式
- 頻率範圍
-
10 - 21000 Hz
- 音效增強
-
- 喇叭直徑
-
8.6 毫米
- 振動膜
-
PET
- 阻抗
-
16 ohm
- 磁鐵類型
-
釹
- 類型
-
動態
- 語音線圈
-
銅
- 最大輸入功率
-
20 mW
- 敏感度
-
107
分貝
-
連接
- 藍牙版本
-
4.1
- 藍牙規格
-
- 有效範圍
-
最遠 10
米
-
外盒
- 長度
-
11
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
10.7
厘米
- 總重量
-
0.26
千克
- 高度
-
19
厘米
- GTIN
-
1 69 25970 71208 5
- 淨重
-
0.075
千克
- 皮重
-
0.185
千克
-
舒適
- 來電管理
-
-
接聽電話/結束通話
-
拒接來電
-
重撥上一個號碼
-
通話保留
-
在通話與音樂之間切換
- 音量控制
-
是
-
電源
- 電池類別
-
鋰聚合物
- 音樂播放時間
-
7*
小時
- 待機時間
-
150 小時*
- 通話時間
-
7* hr
-
包裝尺寸
- 高度
-
17.3
厘米
- 包裝類型
-
紙箱
- 貨架佈置類型
-
兩者皆有
- 寬度
-
9.5
厘米
- 深度
-
3
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
69 25970 71208 8
- 總重量
-
0.065
千克
- 淨重
-
0.025
千克
- 皮重
-
0.04
千克
-
產品尺寸
- 纜線長度
-
0
厘米
- 高度
-
2.31
厘米
- 寬度
-
1.61
厘米
- 深度
-
1.6
厘米
- 重量
-
0.012
千克
-
配件
- 快速入門指南
-
隨附
- USB 線
-
隨附 USB 線以便充電
-
設計
- 顏色
-
白色
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。