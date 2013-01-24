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Shaver S9000 Prestige

乾濕兩用電鬚刨，9000 Prestige 系列

SP9863/14
1 獎項
  • 貼面過人，極致溫和 貼面過人，極致溫和 貼面過人，極致溫和
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    Shaver S9000 Prestige 乾濕兩用電鬚刨，9000 Prestige 系列

    SP9863/14
    1 獎項

    貼面過人，極致溫和

    使用 Philips S9000 Prestige，即使 7 日未有剃鬚，亦能享受令人難以置信的平滑貼面效果。電鬚刨具備 SkinIQ 技術，能夠感應並適應您的皮膚狀況，締造夢寐以求的剃鬚體驗。 查看各種好處

    建議零售價: HK$3,998.00

    Shaver S9000 Prestige 乾濕兩用電鬚刨，9000 Prestige 系列

    貼面過人，極致溫和

    使用 Philips S9000 Prestige，即使 7 日未有剃鬚，亦能享受令人難以置信的平滑貼面效果。電鬚刨具備 SkinIQ 技術，能夠感應並適應您的皮膚狀況，締造夢寐以求的剃鬚體驗。 查看各種好處

    貼面過人，極致溫和

    使用 Philips S9000 Prestige，即使 7 日未有剃鬚，亦能享受令人難以置信的平滑貼面效果。電鬚刨具備 SkinIQ 技術，能夠感應並適應您的皮膚狀況，締造夢寐以求的剃鬚體驗。 查看各種好處

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    Shaver S9000 Prestige 乾濕兩用電鬚刨，9000 Prestige 系列

    貼面過人，極致溫和

    使用 Philips S9000 Prestige，即使 7 日未有剃鬚，亦能享受令人難以置信的平滑貼面效果。電鬚刨具備 SkinIQ 技術，能夠感應並適應您的皮膚狀況，締造夢寐以求的剃鬚體驗。 查看各種好處

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      • 納米科技雙層精確切剃刀片
      • 高控制度懸掛系統
      • 數碼摩打，轉速極快
      • 卓越的 SkinGlide 塗層
      堅固鋒利的刀片，締造超貼面剃鬚效果

      堅固鋒利的刀片，締造超貼面剃鬚效果

      每分鐘可修剪高達 150,000 次，為肌膚帶來極致貼面的最佳效果。72 片自動磨利刀片採用納米增強技術，配備特強持久鋒利刀片，時刻締造超貼面剃鬚效果。

      確保刀片位置絕佳，精確修剪

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      Philips 最先進的摩打，高速運作，提升效率

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      親膚舒適環備有順滑金屬塗層，讓您剃鬚時倍感順滑

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      配備卓越的 SkinGlide 塗層，可在皮膚上順滑移動。刀頭上的順滑金屬塗層，有效防止磨擦，帶來無比溫和的順滑感。

      隨附 Qi 無線充電板，可無線充電

      隨附 Qi 無線充電板，可無線充電

      為電鬚刨無線充電，或將其他兼容 Qi 的裝置輕鬆放置在隨附的充電板上充電。

      適應您的鬍鬚，令剃鬚更輕鬆容易

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      智能鬍鬚感應器以每秒 500 次的讀速讀取鬍鬚密度。此技術可自動調整修剪效能，帶來輕鬆且温和的剃鬚體驗。

      三種剃鬚模式，提供個人化剃鬚流程

      三種剃鬚模式，提供個人化剃鬚流程

      調校電鬚刨的速度，根據您的膚質和偏好個人化您的剃鬚流程。

      全面緊貼每個輪廓曲線，捕捉平時難以去除的毛髮

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      可濕剃或乾剃，甚至於淋浴時使用

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      隨心所欲，選擇切合所需的剃鬚體驗。乾濕兩用電鬚刨讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，適合在淋浴時使用。

      多個隨插即用配件

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      保護您的電鬚刨、配件及 Qi無線充電板

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      收納盒可保護電鬚刨、配件及Qi 無線充電板。

      只需打開剃鬚刀頭，用清水沖洗，清洗方便簡單

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      憑藉特別設計的內膽，只需用清水徹底清潔電鬚刨，方便簡單。您只需打開剃鬚刀頭，在水龍頭下清洗兩側，即可徹底潔淨。

      使用 Qi 無線充電板，在 3 小時內即可完全充電

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      使用 Qi 無線充電板，可在 3 小時內為電鬚刨完全充電。強效鋰離子電池可讓鬚刨在多年間維持強效運作。

      技術規格

      • 剃鬚效能

        剃鬚系統
        • 納米科技雙層精確切剃刀片
        • 卓越的親膚舒適系統
        SkinIQ 技術
        • 高控制度懸掛系統
        • 數碼摩打，轉速極快
        • 具保護效能的 SkinGlide 塗層
        • Power Adapt 感應器
        • 個人舒適設定選擇
        輪廓感應
        360-D+ 靈活刀頭

      • 配件

        SmartClick
        • 修髮修鬚造型刀頭
        • 潔面刷
        收納盒
        收納盒

      • 方便易用

        顯示
        百分比 % 電量顯示
        乾濕兩用
        乾濕兩用
        清潔
        • 3 步清潔
        • 可沖洗機身

      • 設計

        造工
        永恆典雅
        手柄
        人體工學設計手柄，操作舒適

      • 電源

        充電
        Qi 無線充電板
        快速充電
        18 分鐘
        充電時間
        3 小時
        操作時間
        60 分鐘

      • 服務

        兩年保養
        替換刀頭
        每兩年用 SH98 更換
        更換刷頭
        每三個月用 RQ560 更換

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