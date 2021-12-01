貼面剃鬚且極致温和

Philips 9000 系列 Prestige 電鬚刨帶來無與倫比的貼面和舒適體驗。雙層刀片剃鬚系統能夠在 0.000 毫米的距離貼近皮膚進行修剪，而 SkinIQ 智能感溫調控技術則可以順應各種面部輪廓，即使是 7 日鬚亦能徹底貼面剃淨。