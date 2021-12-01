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貼面剃鬚且極致温和
Philips 9000 系列 Prestige 電鬚刨帶來無與倫比的貼面和舒適體驗。雙層刀片剃鬚系統能夠在 0.00 毫米的距離貼近皮膚進行修剪，而 SkinIQ 智能感溫調控技術則可以順應各種面部輪廓，即使是 7 日鬚亦能徹底貼面剃淨。
極致貼面
納米科技雙重精確切剃刀片
防敏微珠塗層
Ultraflex 懸掛系統
長達 5 年保養****
我們的專利獨特雙層刀片旋轉剃鬚系統可輕柔地從根部提起毛髮，然後精準地貼近皮膚（距離皮膚最多 0.00 毫米）進行修剪，刀片甚至不會接觸到皮膚。高效精準，保持潔淨剃鬚效果直至晚上*。
Philips 旋轉式電鬚刨專為配合自然毛髮生長而設計，憑藉全方位切剃的 360 度旋轉刀片，可捕捉向不同方向生長的所有毛髮。納米科技雙重精確切剃刀片每分鐘可修剪高達 165,000 次，每一下可以剃除多 25% 的鬍鬚**。
Ultraflex 懸掛系統配備極為靈活的刀頭，能完全順應您的面部輪廓，甚至可以捕捉難以剃除的頸部毛髮，帶來極致順暢舒適的剃鬚體驗。
資料來源：Euromonitor International Limited，零售量，根據體毛修剪器類別定義，2024 年數據，於 2024 年 10 月進行的研究。
92% 的受訪者同意。由獨立機構對 95 名 18-65 歲的韓國男性受訪者進行過測試。
在 3 日鬚上與 Philips 3000 系列電鬚刨比較
與上一代產品比較
2 年保養 + 購買後 90 日內在 Philips.com 上註冊產品享 3 年延長保養。