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  • 快速貼面剃鬚體驗 快速貼面剃鬚體驗 快速貼面剃鬚體驗

    Star Wars special edition 乾濕兩用電鬚刨

    SW5700/07

    快速貼面剃鬚體驗

    享受真正舒適、順滑的剃鬚體驗。我們 ComfortCut 舒適切剃系統的圓形刀頭在肌膚順滑移動，確保剃鬚安全。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$898.00

    Star Wars special edition 乾濕兩用電鬚刨

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    快速貼面剃鬚體驗

    發揮原力！

    • ComfortCut 舒適切剃系統
    • 5向動態貼面刀頭
    • SmartClick 修髮器
    圓形刀網邊可緊貼您的肌膚順滑移動，更呵護皮膚

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    體驗乾濕同樣舒適的剃鬚體驗。我們的 ComfortCut 舒適切剃系統設有圓滑刀頭，能夠順暢滑動，避免割傷皮膚。

    27 轉動刀片能從所有角度導入並剃走鬍鬚

    27 轉動刀片能從所有角度導入並剃走鬍鬚

    27 片自動研磨刀片。每分鐘 56000 次交叉修剪。無論鬍鬚的生長方向為何，都能徹底剃除。

    5向動態貼面刀頭，帶來快速貼面的剃鬚體驗

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    5向動態貼面刀頭可5個方向靈活浮動，大大增加貼面程度，連頸部及下顎等位置都可以兼顧，提供貼面及快速的剃鬚效果。

    Aquatec 為您帶來舒適的乾剃或清爽的濕剃

    Aquatec 為您帶來舒適的乾剃或清爽的濕剃

    電鬚刨的乾濕剃鬚科技讓您決定您想要的剃鬚體驗。您可選擇舒適的乾剃，或配以剃鬚啫喱或泡沫作清爽的濕剃，適合在淋浴時使用。

    50 分鐘無線剃鬚

    50 分鐘無線剃鬚

    充電 1 小時後，即可無線剃鬚長達 50 分鐘以上，約可剃鬚 17 次。本電鬚刨只限無線操作使用。

    1 小時充電時間

    1 小時充電時間

    節能又強勁的鋰電池即可讓您享受更長的剃鬚時間。只需快速充電 5 分鐘，就足以應付單次剃鬚。

    隨插即用修髮器最適合修剪鬢角和鬍子

    隨插即用修髮器最適合修剪鬢角和鬍子

    插上修髮器，即可完美修剪鬍子和鬢角。

    可將鬚刨放在水龍頭下輕鬆沖洗乾淨

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    只需彈出頭部，即可在水龍頭下徹底沖洗。

    2 年保養，世界通用電壓及可替換刀片

    2 年保養，世界通用電壓及可替換刀片

    所有電鬚刨享有 2 年全球保養，適合任何電壓。刀片長效持久，2 年後才需更換。

    技術規格

    • 配件

      SmartClick
      修髮器
      保養
      保護蓋

    • 電源

      自動電壓
      100-240 V
      操作時間
      50 分鐘 / 剃鬚 17 次
      充電
      • 1 小時完成充電
      • 快速充電 5 分鐘可剃鬚 1 次
      電池類型
      鋰離子電池
      備用電量
      0.1  瓦
      最大功率
      9  瓦

    • 設計

      手柄
      人體工學設計手柄，操作舒適
      顏色
      星球大戰 BB-8

    • 服務

      替換刀頭
      每兩年用 SH50 更換
      2 年保養

    • 剃鬚效能

      浮動修剪
      5 向靈活刀頭
      肌膚舒適
      • 肌膚保護技術
      • AquaTec 乾濕剃鬚
      剃鬚系統
      • ComfortCut 舒適切剃刀頭
      • 27 片自動研磨刀片

    • 方便易用

      乾濕兩用
      乾濕兩用
      清潔
      可水洗機身
      操作
      • 無線使用
      • 使用前請拔去電源

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • SmartClick 精確修髮器
    Badge-D2C

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