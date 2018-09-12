Star Wars special edition 乾濕兩用電鬚刨
快速貼面剃鬚體驗
享受真正舒適、順滑的剃鬚體驗。我們 ComfortCut 舒適切剃系統的圓形刀頭在肌膚順滑移動，確保剃鬚安全。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$898.00
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Star Wars special edition 乾濕兩用電鬚刨
快速貼面剃鬚體驗
發揮原力！
- ComfortCut 舒適切剃系統
- 5向動態貼面刀頭
- SmartClick 修髮器
圓形刀網邊可緊貼您的肌膚順滑移動，更呵護皮膚
體驗乾濕同樣舒適的剃鬚體驗。我們的 ComfortCut 舒適切剃系統設有圓滑刀頭，能夠順暢滑動，避免割傷皮膚。
27 轉動刀片能從所有角度導入並剃走鬍鬚
27 片自動研磨刀片。每分鐘 56000 次交叉修剪。無論鬍鬚的生長方向為何，都能徹底剃除。
5向動態貼面刀頭，帶來快速貼面的剃鬚體驗
5向動態貼面刀頭可5個方向靈活浮動，大大增加貼面程度，連頸部及下顎等位置都可以兼顧，提供貼面及快速的剃鬚效果。
Aquatec 為您帶來舒適的乾剃或清爽的濕剃
電鬚刨的乾濕剃鬚科技讓您決定您想要的剃鬚體驗。您可選擇舒適的乾剃，或配以剃鬚啫喱或泡沫作清爽的濕剃，適合在淋浴時使用。
50 分鐘無線剃鬚
充電 1 小時後，即可無線剃鬚長達 50 分鐘以上，約可剃鬚 17 次。本電鬚刨只限無線操作使用。
1 小時充電時間
節能又強勁的鋰電池即可讓您享受更長的剃鬚時間。只需快速充電 5 分鐘，就足以應付單次剃鬚。
隨插即用修髮器最適合修剪鬢角和鬍子
插上修髮器，即可完美修剪鬍子和鬢角。
可將鬚刨放在水龍頭下輕鬆沖洗乾淨
只需彈出頭部，即可在水龍頭下徹底沖洗。
2 年保養，世界通用電壓及可替換刀片
所有電鬚刨享有 2 年全球保養，適合任何電壓。刀片長效持久，2 年後才需更換。
技術規格
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配件
- SmartClick
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修髮器
- 保養
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保護蓋
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電源
- 自動電壓
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100-240 V
- 操作時間
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50 分鐘 / 剃鬚 17 次
- 充電
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1 小時完成充電
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快速充電 5 分鐘可剃鬚 1 次
- 電池類型
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鋰離子電池
- 備用電量
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0.1
瓦
- 最大功率
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9
瓦
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設計
- 手柄
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人體工學設計手柄，操作舒適
- 顏色
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星球大戰 BB-8
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服務
- 替換刀頭
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每兩年用 SH50 更換
- 2 年保養
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是
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剃鬚效能
- 浮動修剪
-
5 向靈活刀頭
- 肌膚舒適
-
- 剃鬚系統
-
-
ComfortCut 舒適切剃刀頭
-
27 片自動研磨刀片
-
方便易用
- 乾濕兩用
-
乾濕兩用
- 清潔
-
可水洗機身
- 操作
-
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