微型音響系統
準備沉醉於出色音效當中
串流收聽不同播客和播放清單。重新探索 CD 收藏或收聽收音機。此造型經典的微型系統可於較小的空間發揮出色表現，您可以透過 USB 或音訊輸入連接其他來源。 查看各種好處
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準備沉醉於出色音效當中
- 藍牙
- CD、MP3-CD、USB、FM
- USB 充電連接埠
- 18 瓦
所有您的音樂
這款充滿時尚感的微型系統能讓您透過藍牙串流播放清單和更多音樂，亦可播放 CD 及 FM 收音機。數碼收音機提供 10 個預設頻道，接收清晰；CD 機可讀取 MP3 CD 和錄製的 CD。
低音反射喇叭，更雄渾的低音
這款座枱式喇叭的 3 吋低音喇叭和低音反射連接埠能為您呈現清晰的音效和強勁的低音。18 瓦最大輸出功率為較狹小的空間帶來悅耳音質，使其適合於家居辦公室或睡房使用。
經典設計
雙色機身和喇叭外殼的重現了經典 Hi-Fi 的音響組合設計。別具質感的音量控制旋鈕令您彷如置身錄音室之中。機身前方設有按鈕，能控制播放及選擇音源。
數碼音效控制。選擇預設的音效風格
無論您喜愛 Hip-hop、聖詩、交響樂抑或搖滾歌劇，此款微型系統的數碼音效控制功能令您享受更多。選擇為不同音樂種類預設的音效風格以達至最佳效果。
安在家中
此款以 AC 電源供電的微型系統在任何房間也盡顯美感。藍牙無線接收範圍遠達 10 米。您更可以利用 USB 連接埠為智能裝置充電。易於使用的遙控按鍵讓您輕鬆控制主要功能。
技術規格
-
聲音
- 音效增強
-
- 音量控制
-
旋轉式
- 頻率響應
-
66-20,000 Hz
- 音效模式
-
- 最大輸出功率（RMS）
-
18 瓦
- 喇叭阻抗
-
6 ohm
-
喇叭
- 全音域驅動器直徑
-
3 吋
- 全音域驅動器數目
-
2
- 驅動器配置
-
全音域
- 聲道數目
-
2.0
-
連接
- USB
-
USB 主機
- 藍牙版本
-
4.2
- 藍牙規格
-
-
A2DP
-
AVRCP
-
支援多點模式 (Multipair)
- 藍牙範圍
-
10 米 （可用空間）
- 音訊輸入
-
3.5 毫米
- USB 充電
-
5V，1A
- DLNA 標準
-
n.a.
- 智能家居
-
n.a.
-
播放聲音
- 光碟播放模式
-
-
快速前進 / 反帶
-
下一首 / 上一首曲目搜尋
-
重複 / 隨機 / 節目
- 播放媒體
-
-
CD
-
CD-R/RW
-
MP3-CD
-
USB 快閃磁碟
- USB Direct 播放模式
-
-
快退 / 快進
-
播放 / 暫停
-
前一首 / 下一首
-
重複
-
隨機播放
-
停止
- 音效支援模式
-
MP3
- 最大樣本頻率
-
24-bit/44.1kHz
-
選台器/接收/傳送
- 天線
-
FM 固定式天線
- 調諧器波段
-
- 記憶選台
-
10 (FM)
- RDS
-
否
- 接收器增強
-
- 選台器類型
-
數碼
-
便捷功能
- 時鐘
-
- 遙控器
-
是
- 載入器類型
-
光碟盤
- 顯示類型
-
LED 顯示屏
- 定時關機
-
是
- 鬧鐘編號
-
1
- 鬧鐘
-
是，蜂鳴、FM、CD
-
兼容性
- 智能手機/平板電腦應用程式控制
-
否
-
電源
- 電源
-
100-240VAC, 50/60Hz
-
包裝尺寸
- 高度
-
31.2
厘米
- 包裝類型
-
盒裝
- 貨架佈置類型
-
直立
- 寬度
-
57.7
厘米
- 深度
-
18.5
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 10981 0
- 總重量
-
4.65
kg
- 淨重
-
3.59
kg
- 淨重
-
1.06
kg
-
配件
- 附配件
-
-
遙控器（含電池）
-
AC 電源線
-
FM 天線
-
快速入門指南
-
保用證
- 電源線
-
長度 1.5 米
-
設計
- 可掛牆安裝
-
否
- 系統部件
-
-
尺寸
- 主裝置（寬 x 高 x 厚）
-
180x121x247
mm
- 主裝置重量
-
1.6
kg
- 喇叭裝置數目
-
2
- 整套（寬 x 高 x 厚）
-
500x238x247 毫米
- 調整重量
-
3.59
kg
- 喇叭裝置（寬 x 高 x 厚）
-
150x238x125 毫米
- 喇叭重量（單個）
-
0.96
kg
包裝盒内容
格內其他項目
- 遙控器（含電池）
- AC 電源線
- FM 天線
- 快速入門指南
- 保用證
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