格內其他項目
- AC 電源線
- 快速入門指南
- 保用證
此款強勁的喇叭可滿足一切派對所需，立即開始派對！強勁的音效以及響亮、震憾的低音讓美妙節奏填滿整個房間。一次充電即擁有長達 14 小時的播放時間，讓音樂響徹整個晚上。
讓所有人隨派對燈光效果起舞！喇叭上鮮豔的燈光能隨音樂跳動，亦能按不同次序變化或保持穩定不變的光源。
咪高風和結他接口 （6.3 毫米）令您的派對昇華至另一層次。跟著播放清單演唱或自彈自唱，悉隨尊便。您甚至能淡出歌曲的人聲以突顯自己的聲線。有趣的卡拉 OK 效果讓您隨意調校回聲，或是將男女聲互相切換！
內置的把手讓您能隨處攜帶喇叭。將音樂帶進朋友的家裡。在籃球場播放音樂。您甚至可以利用 3.5 毫米輸入連線將其連接上 Philips TANX200 派對喇叭。
輕鬆配對您的藍牙裝置。您只需按下藍牙按鈕，喇叭便已準備就緒。無線接收範圍遠達 10 米。
藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。
2 個 2 吋高音喇叭。2 個 5.25 吋的低音驅動器。
喇叭上的按鈕可調校音量、選曲及燈光
喇叭上的旋鈕可調校咪高風、回聲及結他的音量。
卡拉 OK 功能：回聲、男女聲轉換、人聲淡出
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