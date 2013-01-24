2 個咪高風接口及 1 個結他接口 （6.3 毫米）

咪高風和結他接口 （6.3 毫米）令您的派對昇華至另一層次。跟著播放清單演唱或自彈自唱，悉隨尊便。您甚至能淡出歌曲的人聲以突顯自己的聲線。有趣的卡拉 OK 效果讓您隨意調校回聲，或是將男女聲互相切換！