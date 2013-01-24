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藍牙派對喇叭

TANX200/98
  • 強勁低音 強勁低音 強勁低音
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    藍牙派對喇叭

    TANX200/98

    強勁低音

    具備雙低音驅動器的藍牙喇叭將響徹整個派對！您能插入電結他和咪高風，盡情享受屬於您的音樂。您還能享用派對燈光效果、有趣的卡拉 OK 功能及 14 小時播放時間。 查看各種好處

    藍牙派對喇叭

    強勁低音

    具備雙低音驅動器的藍牙喇叭將響徹整個派對！您能插入電結他和咪高風，盡情享受屬於您的音樂。您還能享用派對燈光效果、有趣的卡拉 OK 功能及 14 小時播放時間。 查看各種好處

    強勁低音

    具備雙低音驅動器的藍牙喇叭將響徹整個派對！您能插入電結他和咪高風，盡情享受屬於您的音樂。您還能享用派對燈光效果、有趣的卡拉 OK 功能及 14 小時播放時間。 查看各種好處

    藍牙派對喇叭

    強勁低音

    具備雙低音驅動器的藍牙喇叭將響徹整個派對！您能插入電結他和咪高風，盡情享受屬於您的音樂。您還能享用派對燈光效果、有趣的卡拉 OK 功能及 14 小時播放時間。 查看各種好處

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      14 小時播放時間。強勁音效、震憾低音

      此款強勁的喇叭可滿足一切派對所需，立即開始派對！強勁的音效以及響亮、震憾的低音讓美妙節奏填滿整個房間。一次充電即擁有長達 14 小時的播放時間，讓音樂響徹整個晚上。

      派對燈光效果。讓音樂光芒閃爍

      讓所有人隨派對燈光效果起舞！喇叭上鮮豔的燈光能隨音樂跳動，亦能按不同次序變化或保持穩定不變的光源。

      2 個咪高風接口及 1 個結他接口 （6.3 毫米）

      咪高風和結他接口 （6.3 毫米）令您的派對昇華至另一層次。跟著播放清單演唱或自彈自唱，悉隨尊便。您甚至能淡出歌曲的人聲以突顯自己的聲線。有趣的卡拉 OK 效果讓您隨意調校回聲，或是將男女聲互相切換！

      內置把手。喇叭重量為 7.7 公斤

      內置的把手讓您能隨處攜帶喇叭。將音樂帶進朋友的家裡。在籃球場播放音樂。您甚至可以利用 3.5 毫米輸入連線將其連接上 Philips TANX200 派對喇叭。

      輕鬆配對：只需按下藍牙按鈕

      輕鬆配對您的藍牙裝置。您只需按下藍牙按鈕，喇叭便已準備就緒。無線接收範圍遠達 10 米。

      無線範圍覆蓋 10 米

      藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。

      2 個 2 吋高音喇叭。2 個 5.25 吋的低音驅動器

      2 個 2 吋高音喇叭。2 個 5.25 吋的低音驅動器。

      喇叭上的按鈕可調校音量、選曲及燈光

      喇叭上的按鈕可調校音量、選曲及燈光

      喇叭上的旋鈕可調校咪高風、回聲及結他的音量。

      喇叭上的旋鈕可調校咪高風、回聲及結他的音量。

      卡拉 OK 功能：回聲、男女聲切換、人聲淡出

      卡拉 OK 功能：回聲、男女聲轉換、人聲淡出

      技術規格

      • 聲音

        音效增強
        • 數碼音效控制
        • Dynamic Bass Boost
        • 低音反射系統
        • 卡拉 OK
        功率 (RMS 及 THD %)
        80 瓦 (THD 1%)
        輸出功率
        160 瓦 （最大）

      • 喇叭

        顏色
        黑色
        配置
        雙擴音器
        聲道數目
        2.0
        喇叭護網
        高音喇叭
        2 吋 x 2
        低音喇叭
        5.25 寸 x 2

      • 播放聲音

        播放媒體
        MP3-USB

      • 連接

        藍牙規格
        • 支援多點模式 (Multipair)
        • 音樂串流 (A2DP)
        • 播放/音量控制：AVRCP
        • 串流格式：SBC
        咪高風輸入
        2 x （6.3 毫米，具備音量控制功能）
        輸入端子
        1 x 3.5 毫米
        輸出端子
        1 x 3.5 毫米

      • 舒適

        卡拉 OK
        • 回聲控制
        • 男女聲切換
        • 人聲淡出
        用家介面
        • LED：紅色代表 ECO 及待機模式
        • 音調：BT
        音量控制
        輕觸開關

      • 顯示

        喇叭燈光效果

      • 配件

        附配件
        • AC 電源線
        • 快速入門指南
        • 保用證

      • 電源

        電源
        100-240VAC, 50/60Hz
        電池壽命
        14  hr
        電池類別
        鋰離子電池（內置）
        備用模式
        AC 電源
        電線（可拆卸）
        支援 AC 電壓
        110-220 V （全方位）

      • 尺寸

        總重量
        9.62  千克
        淨重量
        7.8  千克
        包裝深度
        342  毫米
        包裝高度
        627  毫米
        包裝寬度
        360  毫米
        產品尺寸（寬x深x高）
        268 x 285 x 555  毫米

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • AC 電源線
      • 快速入門指南
      • 保用證

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