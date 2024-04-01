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Shaver 3000X Series

乾濕兩用電鬚刨

X3001/00
  • 舒適潔淨的剃鬚效果 舒適潔淨的剃鬚效果 舒適潔淨的剃鬚效果
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    Shaver 3000X Series 乾濕兩用電鬚刨

    X3001/00

    舒適潔淨的剃鬚效果

    Philips 3000X 系列乾濕兩用電鬚刨為您帶來舒適潔淨的剃鬚效果，物超所值。27 片自動研磨 PowerCut 強效切剃刀片、乾濕兩用效能及彈出式修毛器，讓電鬚刨易於使用且始終可靠。 查看各種好處

    建議零售價: HK$428.00

    Shaver 3000X Series 乾濕兩用電鬚刨

    舒適潔淨的剃鬚效果

    Philips 3000X 系列乾濕兩用電鬚刨為您帶來舒適潔淨的剃鬚效果，物超所值。27 片自動研磨 PowerCut 強效切剃刀片、乾濕兩用效能及彈出式修毛器，讓電鬚刨易於使用且始終可靠。 查看各種好處

    舒適潔淨的剃鬚效果

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    舒適潔淨的剃鬚效果

    Philips 3000X 系列乾濕兩用電鬚刨為您帶來舒適潔淨的剃鬚效果，物超所值。27 片自動研磨 PowerCut 強效切剃刀片、乾濕兩用效能及彈出式修毛器，讓電鬚刨易於使用且始終可靠。 查看各種好處

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      採用 SkinProtect 技術

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      • 乾剃或濕剃
      • 防銹剃鬚系統
      • 4 向貼面刀頭
      PowerCut 強效切剃刀片帶來一致的潔淨剃鬚效果

      PowerCut 強效切剃刀片帶來一致的潔淨剃鬚效果

      27 片自動研磨刀片緊貼皮膚表面一致地剃除鬍鬚，每次都能締造順滑均勻的剃鬚效果。我們的自動研磨刀片在 2 年內都能保持鋒利如新。

      不論在洗手盆前抑或淋浴時，都可以進行乾剃及濕剃

      不論在洗手盆前抑或淋浴時，都可以進行乾剃及濕剃

      您可隨意選用方便的乾剃，或在淋浴時配搭您最愛的剃鬚泡沫或啫喱進行濕剃。

      4 向貼面刀頭緊貼您的面部輪廓，帶來舒適剃鬚體驗

      4 向貼面刀頭緊貼您的面部輪廓，帶來舒適剃鬚體驗

      浮動刀頭可從 4 個方向緊貼面部輪廓，與肌膚保持均勻接觸，避免刮傷和割傷。

      呵護肌膚的防銹剃鬚系統

      呵護肌膚的防銹剃鬚系統

      我們的剃鬚刀片採用手術級低致敏性不銹鋼製成，可防銹和防止沾染雜質，進而保護您的肌膚。

      彈出式修毛器，適用於八字鬚和鬢角

      彈出式修毛器，適用於八字鬚和鬢角

      使用彈出式修毛器修剪八字鬚和鬢角，輕鬆完成造型。

      一按即開，方便清洗

      一按即開，方便清洗

      只需一按即可打開剃鬚刀頭，然後在流水下沖洗乾淨。

      充電 1 小時即可享有長達 40 分鐘的無線剃鬚時間

      充電 1 小時即可享有長達 40 分鐘的無線剃鬚時間

      只需 1 小時，持久耐用的鎳氫電池即可充滿電，約可剃鬚 13 次。趕時間？5 分鐘快速充電即可為您提供一次完整剃鬚所需的電量。

      人體力學設計握柄，操作舒適

      人體力學設計握柄，操作舒適

      穩妥防滑。即使濕水使用，人體工學橡膠手柄依然穩妥舒適。

      電量指示燈在需要充電時一目了然

      電量指示燈在需要充電時一目了然

      告別電量耗盡的情況。電量指示燈讓您清楚看見低電量、電量耗盡或正在充電狀態。

      便捷充電

      便捷充電

      Philips 在產品製造各方面致力推動可持續性。我們的目標是減少浪費並盡量減少我們推出市場的 USB 變壓器數量。如果您需要變壓器，可透過以下網址獲取合適的變壓器：www.philips.com/support

      為保護您和我們的地球環境而精心打造

      為保護您和我們的地球環境而精心打造

      這款電鬚刨的包裝不含塑膠，採用 90% 可回收物料製造，同時我們的刀片生產設施則使用 100% 可再生電力。

      具備防水性能，方便清潔或在淋浴時使用

      具備防水性能，方便清潔或在淋浴時使用

      在流水下沖洗或在淋浴時剃鬚。IPX7 防水等級代表電鬚刨可浸入 1 米水深長達 30 分鐘。

      技術規格

      • 配件

        保護蓋
        包括彈出式修毛器

      • 電源

        電池類別
        NiMH
        操作時間
        40 分鐘
        快速充電
        是，5 分鐘
        充電時間
        1 小時完成充電

      • 設計

        顏色
        幻影黑
        手柄
        人體工學設計手柄

      • 服務

        兩年保養
        替換刀頭
        每 2 年更換一次 SH30

      • 剃鬚效能

        剃鬚系統
        • PowerCut 強效切剃刀片系統
        • 27 片自動研磨刀片
        • 每分鐘 55,000 次切剃
        浮動修剪
        4 向貼面刀頭

      • 方便易用

        顯示
        充電顯示
        清潔
        • 一按即開
        • 可水洗機身
        乾濕兩用
        乾剃或濕剃
        操作
        只限無線使用
        防水設計
        • 防水 IPX7*
        • 可沐浴時使用

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