舒適潔淨的剃鬚效果
Philips 3000X 系列乾濕兩用電鬚刨為您帶來舒適潔淨的剃鬚效果，物超所值。27 片自動研磨 PowerCut 強效切剃刀片、乾濕兩用效能及彈出式修毛器，讓電鬚刨易於使用且始終可靠。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
舒適潔淨的剃鬚效果
Philips 3000X 系列乾濕兩用電鬚刨為您帶來舒適潔淨的剃鬚效果，物超所值。27 片自動研磨 PowerCut 強效切剃刀片、乾濕兩用效能及彈出式修毛器，讓電鬚刨易於使用且始終可靠。 查看各種好處
舒適潔淨的剃鬚效果
Philips 3000X 系列乾濕兩用電鬚刨為您帶來舒適潔淨的剃鬚效果，物超所值。27 片自動研磨 PowerCut 強效切剃刀片、乾濕兩用效能及彈出式修毛器，讓電鬚刨易於使用且始終可靠。 查看各種好處
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舒適潔淨的剃鬚效果
Philips 3000X 系列乾濕兩用電鬚刨為您帶來舒適潔淨的剃鬚效果，物超所值。27 片自動研磨 PowerCut 強效切剃刀片、乾濕兩用效能及彈出式修毛器，讓電鬚刨易於使用且始終可靠。 查看各種好處
27 片自動研磨刀片緊貼皮膚表面一致地剃除鬍鬚，每次都能締造順滑均勻的剃鬚效果。我們的自動研磨刀片在 2 年內都能保持鋒利如新。
您可隨意選用方便的乾剃，或在淋浴時配搭您最愛的剃鬚泡沫或啫喱進行濕剃。
浮動刀頭可從 4 個方向緊貼面部輪廓，與肌膚保持均勻接觸，避免刮傷和割傷。
我們的剃鬚刀片採用手術級低致敏性不銹鋼製成，可防銹和防止沾染雜質，進而保護您的肌膚。
使用彈出式修毛器修剪八字鬚和鬢角，輕鬆完成造型。
只需 1 小時，持久耐用的鎳氫電池即可充滿電，約可剃鬚 15 次。趕時間？5 分鐘快速充電即可為您提供一次完整剃鬚所需的電量。
只需一按即可打開剃鬚刀頭，然後在流水下沖洗乾淨。
穩妥防滑。即使濕水使用，人體工學橡膠手柄依然穩妥舒適。
告別電量耗盡的情況。電量指示燈讓您清楚看見低電量、電量耗盡或正在充電狀態。
Philips 在產品製造各方面致力推動可持續性。我們的目標是減少浪費並盡量減少我們推出市場的 USB 變壓器數量。如果您需要變壓器，可透過以下網址獲取合適的變壓器：www.philips.com/support
這款電鬚刨的包裝不含塑膠，採用 90% 可回收物料製造，同時我們的刀片生產設施則使用 100% 可再生電力。
在流水下沖洗或在淋浴時剃鬚。IPX7 防水等級代表電鬚刨可浸入 1 米水深長達 30 分鐘。
配件
電源
設計
服務
剃鬚效能
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