潔淨剃鬚體驗，額外肌膚保護*
盡量減少皮膚刺激，讓您每天看來和感覺都處於最佳狀態。採用 SkinEase 技術的 Philips 5000X 系列，旨在為您提供潔淨剃鬚體驗和額外肌膚保護。對敏感肌膚進行實驗室測試。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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清潔電鬚刨輕鬆容易，只需一按即可打開刀頭，然後用水沖洗。
無論您喜歡哪種剃鬚方式，電鬚刨都能滿足您的需求。可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，也適合在淋浴時使用。
舒適剃鬚體驗。SkinGlide 保護塗層每平方厘米有 100,000 粒微珠，可將順暢滑動效能提升 20%**，在最大程度上減少皮膚刺激。
完全靈活的剃鬚刀頭可 360 度旋轉，即使在難以觸及的部位也能提供最佳的皮膚接觸效果，捕捉難以剃除的毛髮，避免力度過大的峰值，從而盡量減少刺激。
電鬚刨的刀片由手術級歐洲鋼材製成，可防銹和防止刀片沾染雜質。致敏性低的鋼材不傷皮膚。
全面掌控您的剃鬚體驗。圓形握把設計讓您以任何角度握持電鬚刨時都不會滑動，即使在淋浴時也不例外。
要確保電鬚刨電池不會突然耗盡。按住開/關 LED 按鈕 3 秒以鎖定電鬚刨，以免意外開啟並耗盡電池電量，方便旅遊時使用。
1 小時充電可剃鬚 50 分鐘，或插入電源以即時供電。匆忙嗎？只需 5 分鐘快速充電即可為您提供一次完整剃鬚所需的電量。
Philips 在產品製造各方面致力推動可持續性。這包裝可回收，沒有任何塑膠物料。我們的目標是減少浪費並盡量減少我們推出市場的 USB 適配器數量。如果您需要適配器，請聯絡消費者服務中心：www.philips.com/support
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