搜尋字眼

ZH
EN

Shaver 5000X series

乾濕兩用電鬚刨

X5004/00
  • 潔淨剃鬚體驗，額外肌膚保護* 潔淨剃鬚體驗，額外肌膚保護* 潔淨剃鬚體驗，額外肌膚保護*
    -{discount-value}

    Shaver 5000X series 乾濕兩用電鬚刨

    X5004/00

    潔淨剃鬚體驗，額外肌膚保護*

    盡量減少皮膚刺激，讓您每天看來和感覺都處於最佳狀態。採用 SkinEase 技術的 Philips 5000X 系列，旨在為您提供潔淨剃鬚體驗和額外肌膚保護。對敏感肌膚進行實驗室測試。 查看各種好處

    建議零售價: HK$658.00

    Shaver 5000X series 乾濕兩用電鬚刨

    潔淨剃鬚體驗，額外肌膚保護*

    盡量減少皮膚刺激，讓您每天看來和感覺都處於最佳狀態。採用 SkinEase 技術的 Philips 5000X 系列，旨在為您提供潔淨剃鬚體驗和額外肌膚保護。對敏感肌膚進行實驗室測試。 查看各種好處

    潔淨剃鬚體驗，額外肌膚保護*

    盡量減少皮膚刺激，讓您每天看來和感覺都處於最佳狀態。採用 SkinEase 技術的 Philips 5000X 系列，旨在為您提供潔淨剃鬚體驗和額外肌膚保護。對敏感肌膚進行實驗室測試。 查看各種好處

    建議零售價: HK$658.00

    Shaver 5000X series 乾濕兩用電鬚刨

    潔淨剃鬚體驗，額外肌膚保護*

    盡量減少皮膚刺激，讓您每天看來和感覺都處於最佳狀態。採用 SkinEase 技術的 Philips 5000X 系列，旨在為您提供潔淨剃鬚體驗和額外肌膚保護。對敏感肌膚進行實驗室測試。 查看各種好處

    類似產品

    See all Series 鬚刨

      潔淨剃鬚體驗，額外肌膚保護*

      採用皮膚保護技術

      • 360 度靈活刀頭
      • SkinGlide 保護塗層
      • 防銹剃鬚系統
      • 27 片 PowerCut 刀片，每分鐘 56,000 次切剃
      一按即開，方便清洗

      一按即開，方便清洗

      清潔電鬚刨輕鬆容易，只需一按即可打開刀頭，然後用水沖洗。

      選擇方便的乾剃或清爽的濕剃

      選擇方便的乾剃或清爽的濕剃

      無論您喜歡哪種剃鬚方式，電鬚刨都能滿足您的需求。可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，也適合在淋浴時使用。

      順暢滑動，減少刺激

      順暢滑動，減少刺激

      舒適剃鬚體驗。SkinGlide 保護塗層每平方厘米有 100,000 粒微珠，可將順暢滑動效能提升 20%**，在最大程度上減少皮膚刺激。

      即使在難以觸及的部位也能達致最佳的皮膚接觸效果

      即使在難以觸及的部位也能達致最佳的皮膚接觸效果

      完全靈活的剃鬚刀頭可 360 度旋轉，即使在難以觸及的部位也能提供最佳的皮膚接觸效果，捕捉難以剃除的毛髮，避免力度過大的峰值，從而盡量減少刺激。

      呵護肌膚的防銹剃鬚系統

      呵護肌膚的防銹剃鬚系統

      電鬚刨的刀片由手術級歐洲鋼材製成，可防銹和防止刀片沾染雜質。致敏性低的鋼材不傷皮膚。

      符合人體工學的防滑手柄，讓您剃鬚時充滿自信

      符合人體工學的防滑手柄，讓您剃鬚時充滿自信

      全面掌控您的剃鬚體驗。圓形握把設計讓您以任何角度握持電鬚刨時都不會滑動，即使在淋浴時也不例外。

      旅遊時可安心使用

      旅遊時可安心使用

      要確保電鬚刨電池不會突然耗盡。按住開/關 LED 按鈕 3 秒以鎖定電鬚刨，以免意外開啟並耗盡電池電量，方便旅遊時使用。

      1 小時充電可剃鬚 50 分鐘，5 分鐘快速充電

      1 小時充電可剃鬚 50 分鐘，5 分鐘快速充電

      1 小時充電可剃鬚 50 分鐘，或插入電源以即時供電。匆忙嗎？只需 5 分鐘快速充電即可為您提供一次完整剃鬚所需的電量。

      USB-A 充電，不包括充電器，無塑膠包裝。

      USB-A 充電，不包括充電器，無塑膠包裝。

      Philips 在產品製造各方面致力推動可持續性。這包裝可回收，沒有任何塑膠物料。我們的目標是減少浪費並盡量減少我們推出市場的 USB 適配器數量。如果您需要適配器，請聯絡消費者服務中心：www.philips.com/support

      技術規格

      • 配件

        旅行及收納
        保護蓋

      • 電源

        自動電壓
        100-240 V
        操作時間
        50 分鐘
        電池類型
        鋰離子
        充電
        • 1 小時完成充電
        • 5 分鐘快速充電
        最大功率
        4.5  瓦
        輸入電壓
        5 V

      • 設計

        手柄
        人體工學支架手柄
        顏色
        藍色
        剃鬚刀頭
        圓角設計

      • 服務

        替換刀頭
        每 2 年更換一次 SH30
        兩年保養

      • 剃鬚效能

        剃鬚系統
        • PowerCut
        • 27 片刀片，每分鐘 56,000 次切剃

      • 方便易用

        顯示
        • 電量指示燈
        • 旅行鎖
        清潔
        • 一按即開
        • 可水洗機身
        乾濕兩用
        • 防水 IPX7
        • 可沐浴時使用

      • SkinEase 技術

        浮動
        360 度靈活刀頭
        保護肌膚
        • SkinGlide 保護塗層
        • 防銹剃鬚系統

      為本產品獲取支援

      尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

      建議產品

        最近查閱過的產品

          • 與 Philips S3000 系列比較
          • * 與不含微珠的塗層比較

          成為 My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. 版權所有。

          最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。