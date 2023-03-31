Shaver 5000X series
乾濕兩用電鬚刨 X5006/00
Shaver 5000X series 乾濕兩用電鬚刨 X5006/00
貼服剃鬚，額外保護肌膚*
盡量減少皮膚刺激，讓您每天看來和感覺都處於最佳狀態。採用皮膚保護技術的 Philips 5000X 系列，旨在為您提供貼面剃鬚體驗和額外肌膚保護。 查看各種好處
建議零售價: HK$658.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Shaver 5000X series 乾濕兩用電鬚刨
貼服剃鬚，額外保護肌膚*
盡量減少皮膚刺激，讓您每天看來和感覺都處於最佳狀態。採用皮膚保護技術的 Philips 5000X 系列，旨在為您提供貼面剃鬚體驗和額外肌膚保護。 查看各種好處
貼服剃鬚，額外保護肌膚*
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建議零售價: HK$658.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Shaver 5000X series 乾濕兩用電鬚刨
貼服剃鬚，額外保護肌膚*
盡量減少皮膚刺激，讓您每天看來和感覺都處於最佳狀態。採用皮膚保護技術的 Philips 5000X 系列，旨在為您提供貼面剃鬚體驗和額外肌膚保護。 查看各種好處
貼服剃鬚，額外保護肌膚*
採用Skin Protect技術
- 防敏微珠塗層
- 360°全向浮動刀頭
- 耐腐蝕剃鬚系統
- PowerCut 強效切剃刀片
有效減少阻力和對皮膚造成刺激
舒適剃鬚體驗。每平方厘米有 100,000 粒微珠，可將順暢滑動效能提升 20%**，在最大程度上減少皮膚刺激。
緊貼面部曲線
靈活緊貼面部輪廓，對於下巴、喉嚨、上下唇等難剃部位能輕鬆實現淨剃，避免壓力過大導致的不適和刺激，剃鬚更舒適。
耐腐蝕剃鬚系統
歐洲進口手術器材用鋼，具有出色的耐腐蝕性。能有效防止刀片生鏽，減少因為刀片雜質引起的皮膚刺激。
貼面、順滑而平整的剃鬚效果
享受 27 個自動磨利 PowerCut 不銹鋼刀片帶來的持久性能。每分鐘 56,000 次修剪動作，您可以有效修剪鬍鬚，每次都能獲得貼面順滑的剃鬚效果。
符合人體工學的防滑手柄，讓您剃鬚時充滿自信
全面掌控您的剃鬚體驗。圓形握把設計讓您以任何角度握持電鬚刨時都不會滑動，即使在淋浴時也不例外。
選擇方便的乾剃或清爽的濕剃
無論您喜歡哪種剃鬚方式，電鬚刨都能滿足您的需求。可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，也適合在淋浴時使用。
一按即開，方便清洗
清潔電鬚刨輕鬆容易，只需一按即可打開刀頭，然後用水沖洗。
旅遊時可安心使用
要確保電鬚刨電池不會突然耗盡。按住開/關 LED 按鈕 3 秒以鎖定電鬚刨，以免意外開啟並耗盡電池電量，方便旅遊時使用。
1 小時充電可剃鬚 50 分鐘，5 分鐘快速充電
1 小時充電可剃鬚 50 分鐘，或插入電源以即時供電。匆忙嗎？只需 5 分鐘快速充電即可為您提供一次完整剃鬚所需的電量。
USB-A 充電，不包括充電器，無塑膠包裝。
Philips 在產品製造各方面致力推動可持續性。這包裝可回收，沒有任何塑膠物料。我們的目標是減少浪費並盡量減少我們推出市場的 USB 適配器數量。如果您需要適配器，請聯絡消費者服務中心：www.philips.com/support
技術規格
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配件
- 旅行及收納
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保護蓋
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電源
- 電池類別
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鋰離子
- 操作時間
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50 分鐘
- 充電
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- 最大功率
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4.5
瓦
- 輸入電壓
-
5 V
-
設計
- 手柄
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人體工學支架手柄
- 顏色
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金屬黑/湖綠色
- 剃鬚刀頭
-
圓角設計
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服務
- 替換刀頭
-
每 2 年更換一次 SH30
- 兩年保養
-
是
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方便易用
- 顯示
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- 清潔
-
- 乾濕兩用
-
-
肌膚保護技術
- 保護肌膚
-
- 浮動修剪
-
360 度靈活刀頭
- 與 Philips S3000 系列比較
- *與不含微珠的塗層比較
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