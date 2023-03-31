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Shaver 5000X series

乾濕兩用電鬚刨

X5006/00
  • 貼服剃鬚，額外保護肌膚* 貼服剃鬚，額外保護肌膚* 貼服剃鬚，額外保護肌膚*
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    Shaver 5000X series 乾濕兩用電鬚刨

    X5006/00

    貼服剃鬚，額外保護肌膚*

    盡量減少皮膚刺激，讓您每天看來和感覺都處於最佳狀態。採用皮膚保護技術的 Philips 5000X 系列，旨在為您提供貼面剃鬚體驗和額外肌膚保護。 查看各種好處

    建議零售價: HK$658.00

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      • 360°全向浮動刀頭
      • 耐腐蝕剃鬚系統
      • PowerCut 強效切剃刀片
      有效減少阻力和對皮膚造成刺激

      有效減少阻力和對皮膚造成刺激

      舒適剃鬚體驗。每平方厘米有 100,000 粒微珠，可將順暢滑動效能提升 20%**，在最大程度上減少皮膚刺激。

      緊貼面部曲線

      緊貼面部曲線

      靈活緊貼面部輪廓，對於下巴、喉嚨、上下唇等難剃部位能輕鬆實現淨剃，避免壓力過大導致的不適和刺激，剃鬚更舒適。

      耐腐蝕剃鬚系統

      耐腐蝕剃鬚系統

      歐洲進口手術器材用鋼，具有出色的耐腐蝕性。能有效防止刀片生鏽，減少因為刀片雜質引起的皮膚刺激。

      貼面、順滑而平整的剃鬚效果

      貼面、順滑而平整的剃鬚效果

      享受 27 個自動磨利 PowerCut 不銹鋼刀片帶來的持久性能。每分鐘 56,000 次修剪動作，您可以有效修剪鬍鬚，每次都能獲得貼面順滑的剃鬚效果。

      符合人體工學的防滑手柄，讓您剃鬚時充滿自信

      符合人體工學的防滑手柄，讓您剃鬚時充滿自信

      全面掌控您的剃鬚體驗。圓形握把設計讓您以任何角度握持電鬚刨時都不會滑動，即使在淋浴時也不例外。

      選擇方便的乾剃或清爽的濕剃

      選擇方便的乾剃或清爽的濕剃

      無論您喜歡哪種剃鬚方式，電鬚刨都能滿足您的需求。可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，也適合在淋浴時使用。

      一按即開，方便清洗

      一按即開，方便清洗

      清潔電鬚刨輕鬆容易，只需一按即可打開刀頭，然後用水沖洗。

      旅遊時可安心使用

      旅遊時可安心使用

      要確保電鬚刨電池不會突然耗盡。按住開/關 LED 按鈕 3 秒以鎖定電鬚刨，以免意外開啟並耗盡電池電量，方便旅遊時使用。

      1 小時充電可剃鬚 50 分鐘，5 分鐘快速充電

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      1 小時充電可剃鬚 50 分鐘，或插入電源以即時供電。匆忙嗎？只需 5 分鐘快速充電即可為您提供一次完整剃鬚所需的電量。

      USB-A 充電，不包括充電器，無塑膠包裝。

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      Philips 在產品製造各方面致力推動可持續性。這包裝可回收，沒有任何塑膠物料。我們的目標是減少浪費並盡量減少我們推出市場的 USB 適配器數量。如果您需要適配器，請聯絡消費者服務中心：www.philips.com/support

      技術規格

      • 配件

        旅行及收納
        保護蓋

      • 電源

        電池類別
        鋰離子
        操作時間
        50 分鐘
        充電
        • 1 小時完成充電
        • 5 分鐘快速充電
        最大功率
        4.5  瓦
        輸入電壓
        5 V

      • 設計

        手柄
        人體工學支架手柄
        顏色
        金屬黑/湖綠色
        剃鬚刀頭
        圓角設計

      • 服務

        替換刀頭
        每 2 年更換一次 SH30
        兩年保養

      • 方便易用

        顯示
        • 電量指示燈
        • 旅行鎖
        清潔
        • 一按即開
        • 可水洗機身
        乾濕兩用
        • 防水 IPX7
        • 可沐浴時使用

      • 肌膚保護技術

        保護肌膚
        • SkinGlide 保護塗層
        • 防銹剃鬚系統
        浮動修剪
        360 度靈活刀頭

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