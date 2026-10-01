新頁面
XP9213/73
持久貼面剃鬚，智能呵護皮膚
Philips i9000 Prestige 系列配備三重Lift & Cut旋提科技系統及 360° 全向精控刀頭，即使濃密鬍鬚亦能實現貼膚淨剃（0.00 毫米）的剃鬚效果。由 AI 科技驅動的 SkinIQ 能感應、引導和順應您的面部特徵，智能呵護皮膚。
三重 Lift & Cut 旋提科技
雙重精鋼切剃刀片
360° 全向精控刀頭
Hydro SkinGlide 塗層
5 年保養****
我們專利的三重 Lift & Cut 旋提科技系統，可從根部輕輕提起毛髮，然後以達至 0.00 毫米的貼膚距離精準剃淨修剪。持久貼面，不會割傷皮膚。
靈活纖巧的新一代刀頭採用可拉伸皮膚的紋理設計，可動態貼合臉部曲線。精準度提升 20%*，確保持續貼合肌膚，輕鬆捕捉頸部和鼻子對下部位難以剃除的毛髮。精準無比，無所不及。
360° 旋轉雙重精鋼切剃刀片可捕獲所有不同方向生長的鬍鬚。每分鐘輸出 700 萬次修剪動作，高效剃淨 1 日鬚、3 日鬚或 7 日鬚。
資料來源：Euromonitor International Limited，零售量，根據體毛修剪器類別定義，2024 年數據，於 2024 年 10 月進行的研究。
與上一代比較
與沒有微珠的塗層比較
與於清潔濾盒加入清水比較
於購買後 90 日內於 Philips.com 註冊