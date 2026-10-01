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i9000 Prestige配備 SkinIQ 的乾濕兩用電鬚刨

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持久貼面剃鬚，智能呵護皮膚

Philips i9000 Prestige 系列配備三重Lift & Cut旋提科技系統及 360° 全向精控刀頭，即使濃密鬍鬚亦能實現貼膚淨剃（0.00 毫米）的剃鬚效果。由 AI 科技驅動的 SkinIQ 能感應、引導和順應您的面部特徵，智能呵護皮膚。

查看所有優點
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全球第一電鬚刨品牌1

採用 SkinIQ 技術

持久貼面剃鬚，智能呵護皮膚

  • 三重 Lift & Cut 旋提科技

  • 雙重精鋼切剃刀片

  • 360° 全向精控刀頭

  • Hydro SkinGlide 塗層

  • 5 年保養****

達至 0.00 毫米的持久貼面效果

達至 0.00 毫米的持久貼面效果

我們專利的三重 Lift & Cut 旋提科技系統，可從根部輕輕提起毛髮，然後以達至 0.00 毫米的貼膚距離精準剃淨修剪。持久貼面，不會割傷皮膚。

即使在最難剃的部位也能精準剃鬚

即使在最難剃的部位也能精準剃鬚

靈活纖巧的新一代刀頭採用可拉伸皮膚的紋理設計，可動態貼合臉部曲線。精準度提升 20%*，確保持續貼合肌膚，輕鬆捕捉頸部和鼻子對下部位難以剃除的毛髮。精準無比，無所不及。

即使是 1 日鬚、3 日鬚或 7 日鬚，每一下都能高效剃淨

即使是 1 日鬚、3 日鬚或 7 日鬚，每一下都能高效剃淨

360° 旋轉雙重精鋼切剃刀片可捕獲所有不同方向生長的鬍鬚。每分鐘輸出 700 萬次修剪動作，高效剃淨 1 日鬚、3 日鬚或 7 日鬚。

技術規格

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免責聲明

  1. 資料來源：Euromonitor International Limited，零售量，根據體毛修剪器類別定義，2024 年數據，於 2024 年 10 月進行的研究。 

  1. 與上一代比較

  2. 與沒有微珠的塗層比較

  3. 與於清潔濾盒加入清水比較

  4. 於購買後 90 日內於 Philips.com 註冊