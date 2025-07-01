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我的飛利浦得體刀無法運作
如果您的飛利浦得體刀無法正常運作，可能有幾個原因。請使用下方指南來解決問題。
部分飛利浦得體刀只能在插電時運作，其他則為無線設計，必須在使用前先充電。請查看包裝或使用手冊，以瞭解您擁有的類型為何。
無線得體刀
為安全起見，無線得體刀連接至電源插座時無法開啟電源。請將得體刀的插頭從電源插座拔除，然後再次嘗試開啟電源。
有線得體刀
有線得體刀只有插入電源插座時才能運作。請將得體刀插入電源插座，然後再次嘗試開啟電源。
第一次使用前充電
第一次使用前，請確認得體刀已充飽電。這可確保第一次使用得體刀時，得體刀能正確運作。
電力不足
如果您的得體刀在使用期間停止運作，或是運作速度比以前慢，表示電池可能電力不足。請檢查得體刀的充電警示燈。如果閃爍橘燈，表示得體刀需要充電。請為得體刀充電。請參閱使用手冊以瞭解充電時間。
電源插座無法運作
請確認您用來為得體刀充電或為其運作供電的電源插座能正常運作。請嘗試使用不同的電源插座為得體刀充電或為其運作供電，看看是否能解決問題。
未正確連接電源線
如為有線機型，請確認電源線已穩固插入得體刀。
請使用正確的轉接器
請確認已使用規格正確的轉接器 (5 V，高於或等於 1.5 A，IPX4)。如果您沒有規格正確的轉接器，歡迎至飛利浦網路商店選購。
已啟動超載防護功能
如果有東西卡在得體刀頭上，或是您將得體刀放在皮膚上時施力過重，裝置都可能會關機。請清潔刀頭，並在使用時輕輕施力。
已啟動過熱保護功能
部分型號有紅色指示燈，會在裝置過熱時閃爍。請讓其冷卻幾分鐘後再試一次。如果紅燈持續亮起，請再稍候片刻。
使用方式不正確
對皮膚施力過重可能會觸發安全機制或降低效能。請輕輕施力，並將得體刀逆著毛髮生長的方向緩慢滑動。
請檢查得體刀頭
請確保刀頭乾淨且無損壞。刀頭髒汙或損壞可能會影響效能，或導致得體刀停止運作。
此頁面之資訊適用於以下型號： BRE708/00, BRE728/00, BRE257/00. 點擊這裡顯示更多產品編號 ›
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如何調整飛利浦美體刀的速度設定？
如何將梳具裝到飛利浦比基尼線修飾刀上？
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如何使用 ProGuide 附件？
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