我的飛利浦得體刀無法運作

部分飛利浦得體刀只能在插電時運作，其他則為無線設計，必須在使用前先充電。請查看包裝或使用手冊，以瞭解您擁有的類型為何。

無線得體刀

為安全起見，無線得體刀連接至電源插座時無法開啟電源。請將得體刀的插頭從電源插座拔除，然後再次嘗試開啟電源。

有線得體刀

有線得體刀只有插入電源插座時才能運作。請將得體刀插入電源插座，然後再次嘗試開啟電源。