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飛利浦美體刀無法充電
如果您的飛利浦美體刀無法充電，請閱讀下列秘訣，以瞭解可能的解決方案。
部分飛利浦美體刀只能在插電時運作，而其他則為無線設計，必須在使用前先充電。請查看包裝或使用手冊，以瞭解您擁有的類型為何。
如果您的美體刀為有線設計，請將美體刀插入電源插座，然後再次嘗試開啟電源。
第一次使用前，請確保美體刀已充飽電。這可確保第一次使用美體刀時，美體刀能正確運作。
請確認充電纜線已完全插入美體刀底部的充電插座中。
請確認已使用規格正確的轉接器 (5 V，高於或等於 1.5 A，IPX4)。如果您的轉接器規格不正確，可以向飛利浦網路商店購買。
美體刀似乎並未充電，但真正的原因是因為受到毛髮和碎屑堵塞，導致其電源沒有開啟。請根據使用手冊的說明徹底清潔美體刀，然後再次嘗試開啟裝置電源。
請確定您用來為美體刀充電或讓其運轉的電源插座運作正常。請嘗試使用不同的電源插座為美體刀充電或讓其運轉，以查看此方式是否有用。
此頁面之資訊適用於以下型號： BRE708/00, BRE728/00, BRE740/11. 點擊這裡顯示更多產品編號 ›
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