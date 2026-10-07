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飛利浦美體刀無法正確去除毛髮

如果飛利浦美體刀沒有完全去除體毛，請依照我們的秘訣改善裝置效能，或觀看下方影片，以瞭解如何正確使用美體刀。
 

此頁面之資訊適用於以下型號： BRE708/00, BRE728/00, BRE257/00. 點擊這裡顯示更多產品編號  ›

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