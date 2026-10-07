飛利浦美體刀無法正確去除毛髮

為了讓美體刀正確除毛，請務必以正確的角度握住美體刀。



對於有線美體刀，最好直立握住美體刀，使其與肌膚呈 90° 角。對於以無線方式使用的美體刀，最好以略為傾斜的 75° 角握住美體刀。如需更多詳細的使用說明，請參閱美體刀型號的使用手冊。



除毛時，請在肌膚上緩緩移動拔毛刀頭，讓夾輪夾住毛髮。為達最佳效果，請將產品朝逆著毛髮生長的方向移動，並確保刀頭完全貼合肌膚。