Philips 支援
我的飛利浦電鬍刀使用效果不佳
更新於 2025 年 3 月 5 日
如果您的飛利浦電鬍刀刮鬍效果不如預期，以下的疑難排解提示可協助您尋找解決方案。
我們建議您依照下列順序執行步驟。在每個步驟之間，請先檢查問題是否已解決，再繼續下一個步驟。
- 您電鬍刀效能降低的原因可能是需要清潔。可能有毛髮或灰塵微粒卡在其中，導致刀頭無法正常運作。
若要解決此問題，請適當清潔您的電鬍刀。請取下刀頭，並從內部清潔您的電鬍刀。如需詳細清潔指示，請參閱使用手冊或觀看下方影片。
部分電鬍刀配有清潔提示燈，當需要清潔時，該符號會閃爍提示您。
提示：點選/按一下開始播放影片後，點選/按一下影片底部的齒輪圖示，即可啟用您語言的字幕 (如有需要)。
- 您的電鬍刀無法正常運作的另一個原因可能是未正確組裝。如需重新組裝電鬍刀的完整指示，請參閱使用手冊或下方影片。
- 使用飛利浦電鬍刀時，您可以在輕輕施力的同時，以畫圓的方式移動電鬍刀，以達到最佳效果，如下圖所示。
最新款的 S7000 與 S9000 配備動作感應控制功能，可協助您達成完美的畫圓動作。
- 如果您第一次使用飛利浦電鬍刀，請記住您的皮膚必須先適應電鬍刀。這表示在剛開始使用時，您的皮膚可能會感到稍微刺痛。使用新的飛利浦電鬍刀時，請預留兩到三週的調適期。
您也可以使用溫和的保濕產品或刮鬍後乳液，以盡量減少刮鬍後的皮膚刺痛。
- 刮除較長毛髮可能會感到不適，且可能導致皮膚刺痛。
如果您已數天沒有刮鬍且鬍鬚濃密，建議您在開始刮鬍前可先修剪鬍鬚。這項技巧也有助於縮短刮鬍時間。
部分飛利浦電鬍刀隨附修剪組件，可用來修剪鬍鬚。或者，您也可以使用標準鬢角刀。
-
如果這些秘訣都沒有幫助，表示您的電鬍刀內部可能受損。建議您為電鬍刀申請維修或更換。
在尋找其他內容？
探索所有 Philips 支援選項
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。