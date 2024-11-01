Philips 支援

我的飛利浦電鬍刀使用效果不佳

如果您的飛利浦電鬍刀刮鬍效果不如預期，以下的疑難排解提示可協助您尋找解決方案。



我們建議您依照下列順序執行步驟。在每個步驟之間，請先檢查問題是否已解決，再繼續下一個步驟。