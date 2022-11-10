保養不包括由産品損壞引起的損失﹝包括但不限於數據損失或收入損失﹞，也不賠償需要由用戶作出的產品保養而衍生的費用，例如定期維修、安裝韌體更新、儲存或恢復數據。



保養不包括或不適用於下列情況：

- 購買證明以任何方式被修改或不合法。

- 產品上的型號、序號或生產日期編號被修改、移除或不合法。

- 零售商或經銷商是飛利浦未經授權的或不知明的﹝例如於網上拍賣網站的賣家﹞。

- 維修或產品修改已由非授權服務機構或人士進行。

- 損壞是由於過度使用並超出預期目的，而造成的。

- 產品作商業用途使用。

- 損壞由濫用產品或環境狀況而造成，不依照產品用戶手冊的説明使用。

- 損壞由連接週邊設備、額外設備或配件而造成，而該等設備在用戶手冊的建議之外。

- 機組的損壞，包括但不限於由動物、閃電、不正常電壓、火災、天災、運輸或水浸造成。﹝除非用戶手冊明確指出產品可沖洗﹞

- 正常磨損和損耗，或其本質是可更換的易耗部件﹝例如吸塵機集塵袋或濾芯等﹞。

- 當您進口產品時可能出現的狀況，產品並非為您使用該產品的國家而設計、製造或批准使用，而導致未能正常操作。

- 產品因為登入服務供應商或與其連接的問題，例如登入網絡遇上干擾﹝例如有線電視、衛星或互聯網﹞、訂閱用戶或相應用戶線路錯誤、本地網絡錯誤﹝纜線、檔案伺服器、用戶線路﹞，以及傳送網絡錯誤﹝干擾、擾亂、錯誤或不良網絡質素﹞而未能正常操作。