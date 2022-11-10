飛利浦產品的設計和生産都符合最高標準。我們旨在提供高品質效能，使產品簡單易用、方便安裝。如您使用產品時遇到任何問題，我們建議您先參閱用戶手冊或本網站支援部份的資訊，﹝按照產品類別而定﹞您可找到可下載的用戶手冊、常見問題、簡介影片或支援論壇。
若不幸遇上產品故障，請於保養期內與我們聯絡，我們將為您的飛利浦產品進行免費保修，但產品必須根據用戶手冊的指示使用﹝例如於適當的環境下使用﹞。部份產品類別是由飛利浦的合夥公司為產品提供保養，詳情請查閱產品隨附的文件。
若您的產品於香港、澳門需要維修服務，但該產品於海外購買，飛利浦將按照購買產品國家的保養條款，盡力提供服務。
本文件只適用於消費產品，而專業產品則按照出售或購買協議的保養條款。
香港所有飛利浦家用電器、個人護理產品和母嬰護理產品的保養期為24個月，下列情況別除外：
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產品類別
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保修期
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除外情況
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家用電器
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24 個月
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不包括消耗性配件如塵袋、濾網及濾芯、內鍋、廚房電器相關配件、攪拌機容器、吸扒和喉管等
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個人護理產品
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24 個月
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不包括消耗性配件如刀頭、潔面刷頭、清潔液、牙刷頭、痛楚紓緩背帶、導電貼、肌膚護理的替換配件等
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母嬰護理產品 ﹝只限電子產品﹞
母嬰護理產品
﹝只限電子產品﹞
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24 個月
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不包括消耗性配件如攪拌機容器、奶瓶消毒器配件等
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母嬰護理產品 ﹝非電子產品﹞
母嬰護理產品
﹝非電子產品﹞
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沒有保修提供
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為保障您享有全球保修服務，請您出示購買發票正本以供查核。保養有效期由您的購買證明上列出的購買日期開始計算，不同產品類別之保養期，則參照表列於「保養期」部份的的終止時間。若您需要服務但您遺失了購買證明，保養期將會為產品上顯示的製造日期或機身編號衍生的生產日期起計算三個月為止。若您需要產品服務，但產品上沒有生產日期或機身編號，則必須提供有效的購買證明。若無法維修或商業上無法提供協助，飛利浦會盡量安排同型號產品或功能近似的全新或翻新產品來進行更換，而產品更換的安排，飛利浦保留最終的決定權。無論是維修、韌體升級或產品更換後，產品保養期仍然以原本產品的購買日期計算。 延長保固: 部分飛利浦個人護理產品有享有延長保固的資格。除了本頁底部規定的保固期外，如果您在購買後 90 天內在「我的飛利浦」帳戶中註冊產品，您可能還有資格獲得免費延長保固。自購買之日起 90 天內，登入您的「我的飛利浦」帳戶並按照產品註冊說明操作，以瞭解您的產品是否符合資格。
為保障您享有全球保修服務，請您出示購買發票正本以供查核。保養有效期由您的購買證明上列出的購買日期開始計算，不同產品類別之保養期，則參照表列於「保養期」部份的的終止時間。若您需要服務但您遺失了購買證明，保養期將會為產品上顯示的製造日期或機身編號衍生的生產日期起計算三個月為止。若您需要產品服務，但產品上沒有生產日期或機身編號，則必須提供有效的購買證明。若無法維修或商業上無法提供協助，飛利浦會盡量安排同型號產品或功能近似的全新或翻新產品來進行更換，而產品更換的安排，飛利浦保留最終的決定權。無論是維修、韌體升級或產品更換後，產品保養期仍然以原本產品的購買日期計算。
延長保固:
部分飛利浦個人護理產品有享有延長保固的資格。除了本頁底部規定的保固期外，如果您在購買後 90 天內在「我的飛利浦」帳戶中註冊產品，您可能還有資格獲得免費延長保固。自購買之日起 90 天內，登入您的「我的飛利浦」帳戶並按照產品註冊說明操作，以瞭解您的產品是否符合資格。
保養不包括由産品損壞引起的損失﹝包括但不限於數據損失或收入損失﹞，也不賠償需要由用戶作出的產品保養而衍生的費用，例如定期維修、安裝韌體更新、儲存或恢復數據。
保養不包括或不適用於下列情況：
- 購買證明以任何方式被修改或不合法。
- 產品上的型號、序號或生產日期編號被修改、移除或不合法。
- 零售商或經銷商是飛利浦未經授權的或不知明的﹝例如於網上拍賣網站的賣家﹞。
- 維修或產品修改已由非授權服務機構或人士進行。
- 損壞是由於過度使用並超出預期目的，而造成的。
- 產品作商業用途使用。
- 損壞由濫用產品或環境狀況而造成，不依照產品用戶手冊的説明使用。
- 損壞由連接週邊設備、額外設備或配件而造成，而該等設備在用戶手冊的建議之外。
- 機組的損壞，包括但不限於由動物、閃電、不正常電壓、火災、天災、運輸或水浸造成。﹝除非用戶手冊明確指出產品可沖洗﹞
- 正常磨損和損耗，或其本質是可更換的易耗部件﹝例如吸塵機集塵袋或濾芯等﹞。
- 當您進口產品時可能出現的狀況，產品並非為您使用該產品的國家而設計、製造或批准使用，而導致未能正常操作。
- 產品因為登入服務供應商或與其連接的問題，例如登入網絡遇上干擾﹝例如有線電視、衛星或互聯網﹞、訂閱用戶或相應用戶線路錯誤、本地網絡錯誤﹝纜線、檔案伺服器、用戶線路﹞，以及傳送網絡錯誤﹝干擾、擾亂、錯誤或不良網絡質素﹞而未能正常操作。
保養不包括由産品損壞引起的損失﹝包括但不限於數據損失或收入損失﹞，也不賠償需要由用戶作出的產品保養而衍生的費用，例如定期維修、安裝韌體更新、儲存或恢復數據。
爲了可以有效地為您提供協助，請您聯絡飛利浦或其服務夥伴時提供：
- 產品類別或型號﹝有時稱為型號 ID﹞
- 購買證明正本﹝例如發票正本或收據﹞指出購買日期、交易商名稱及產品型號；
以及 產品上指出的產品序號或生產日期編號。
- 型號、序號或生產日期編號﹝如有﹞可於電池盒上或於產品底部找到。
- 若有任何有關保修、维修服務及/或此處包含的任何信息之爭議，以飛利浦的決定為準。
- 若中英文版本的條款及細則有任何不一致或衝突，以英文版本為準。
- 延長保修服務只適用於香港特別行政區及澳門特別行政區購買的產品。
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