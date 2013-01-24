此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips Sonicare 電動牙刷的獨有液體清潔動力，可溫和而有效地接觸牙縫間及牙齦邊沿。
此款牙刷的獨特修長角度刷頭更容易觸及牙齒後方部位，有助於去除這些難以接觸部位的牙菌斑。
此款牙刷的液體清潔動力加上直接與每顆牙齒接觸的面積更大，經證實可以去除牙齒上每天殘留的污漬，保持牙齒更自然潔白。
Philips Sonicare 電動牙刷可於以下情況安全使用：齒列矯正器（用於齒列矯正器時刷頭耗損較快）、牙齒修復（補牙、牙冠、瓷貼面）與牙周袋。
這個 Philips Sonicare 電動牙刷讓每個牙縫都可享有最佳清潔效果, 在短短兩週內即可改善牙齦健康.
Philips Sonicare 電動牙刷上的 2 分鐘計時器有助確保使用者達到牙科專家推薦的刷牙時間
每段 30 秒的計時器會在您完成四段刷牙時間的每一段時提醒您已刷完現在的四分一口腔，讓您完成整個口腔清潔程序。
在首 14 次使用時逐漸增強刷牙動力，幫助新用家逐漸適應 Philips Sonicare 電動牙刷
5 種模式，包括長達兩分鐘超強潔淨的清潔模式、全方位輕柔清潔牙齦的敏感模式、一分鐘修整護理的清爽模式、刺激牙齦的按摩模式，及幫助改善牙肉健康的牙齦護理模式。
模式
內含物件
設計和外表
清潔效能
方便易用
技術規格
電源
服務