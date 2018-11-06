香港 – 現代男士時刻尋求突破，不論是享受生活或個人儀容上，都追求令自己感覺更美好的方式，時刻展現出個人風格。Philips突破性的S9000 Prestige系列電鬚刨，以頂尖科技呈現精密貼面的剃淨效果，同時享有前所未有的舒適感，為男士帶來精準俐落的優越剃鬚感受，從此無可取「剃」。



以前想徹底剃淨鬍鬚，難於避免太大力而導致皮膚紅腫、過敏或不適，如今Philips推出的革命性S9000 Prestige系列電鬚刨，我們無需再犧牲肌膚狀態及剃鬚的舒適度來換取徹底潔淨的剃鬚效果，終極貼面，極致舒適，同時兼享。Philips的創新納米強化技術令刀片更鋒利持久，貼面剃鬚更精準俐落，令男士剃鬚時更得心應手，同時不會引起肌膚不適。從日常習慣讓男士對自己生活有更好的掌握，事半功倍。