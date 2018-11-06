香港 – 現代男士時刻尋求突破，不論是享受生活或個人儀容上，都追求令自己感覺更美好的方式，時刻展現出個人風格。Philips突破性的S9000 Prestige系列電鬚刨，以頂尖科技呈現精密貼面的剃淨效果，同時享有前所未有的舒適感，為男士帶來精準俐落的優越剃鬚感受，從此無可取「剃」。
以前想徹底剃淨鬍鬚，難於避免太大力而導致皮膚紅腫、過敏或不適，如今Philips推出的革命性S9000 Prestige系列電鬚刨，我們無需再犧牲肌膚狀態及剃鬚的舒適度來換取徹底潔淨的剃鬚效果，終極貼面，極致舒適，同時兼享。Philips的創新納米強化技術令刀片更鋒利持久，貼面剃鬚更精準俐落，令男士剃鬚時更得心應手，同時不會引起肌膚不適。從日常習慣讓男士對自己生活有更好的掌握，事半功倍。
Philips S9000 Prestige電鬚刨經過特別設計，加闊的刀網狹縫和圓孔設計令每個剃鬚動作均能捕捉更多毛髮。而納米科技精確切剃系統強化了刀片，令刀鋒更銳利，輕鬆捕捉剃除毛髮。當中的全導向輪廓感應科技能全方位緊貼面部不同的輪廓線條，令每位男士也能輕鬆剃鬚，連難以去除的毛髮也能細緻捕捉剃除，在追求徹底剃淨毛髮同時享受貼面的感覺。由於鬍鬚密度粗疏有異，鬍鬚密度智能感應能每秒偵測鬍鬚密度15次，根據偵測結果自動調節最佳剃鬚效能。這項科技令Philips S9000 Prestige無時無刻都能發揮超卓的表現，即使是留了7天的長鬍鬚也能輕鬆乾淨剃去，讓男士在轉換形象時有更大自由度。
有些男士追求剃鬚的貼面感，有些男士則注重剃鬚的舒適度，但其實共同擁有徹底剃淨及溫和舒適才是最卓越的剃鬚體驗，為什麼還要二選其一？Philips S9000 Prestige不單更貼近肌膚，同時為男士提供更順滑、舒適的剃鬚體驗。至尊親膚舒適環上有順滑金屬塗層，刀頭能在皮膚上輕鬆流暢滑動，減少剃鬚時引起的不必要紅腫、刺痛或割損，令剃鬚過程更順暢; 加上親膚舒適系統，每一下剃鬚動作可捕捉更多毛髮，為皮膚帶來感受得到的舒適感。S9000 Prestige備有個人舒適設定選擇，男士可以根據個人喜好選擇溫和、一般或快速剃鬚設定，非常個人化並能照顧不同用家需要，為男士帶來無可取「剃」的剃鬚體驗。
Philips將電鬚刨完美融入時尚紳士的生活方式。用家可使用Qi無線充電板為S9000 Prestige1充電，充電板同時適用於其他Qi相容裝置，緊貼新世代智能家居的生活潮流。S9000 Prestige能在3小時內完全充滿電池，快捷方便。
[2] 在德國與105名消費者和8名理髮師進行了756次調查
[1] 只適用於SP9880/61、SP9863/14、SP9860/13
[2] 在德國與105名消費者和8名理髮師進行了756次調查
荷蘭皇家飛利浦集團 (NYSE交易代號：PHG，AEX交易代號：PHIA) 是一家領先的健康科技機構， 致力在健康生活及疾病預防、以至診斷、治療和家居護理的整個健康關護全程 (Health Continuum) 去改善人們的健康水平，並提高治療效果。飛利浦憑藉先進技術、豐富的臨床經驗和對消費者的深入了解，不斷推出創新的解決方案。飛利浦在影像診斷、圖像引導治療、病人監護及維生數據系統，以及個人健康和家居護理領域均處於領導地位。總部位於荷蘭的皇家飛利浦集團，2017年銷售額達178億歐元，在全球擁有大約77,000 名員工，銷售和服務遍布全球逾100多個國家。
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荷蘭皇家飛利浦集團 (NYSE交易代號：PHG，AEX交易代號：PHIA) 是一家領先的健康科技機構， 致力在健康生活及疾病預防、以至診斷、治療和家居護理的整個健康關護全程 (Health Continuum) 去改善人們的健康水平，並提高治療效果。飛利浦憑藉先進技術、豐富的臨床經驗和對消費者的深入了解，不斷推出創新的解決方案。飛利浦在影像診斷、圖像引導治療、病人監護及維生數據系統，以及個人健康和家居護理領域均處於領導地位。總部位於荷蘭的皇家飛利浦集團，2017年銷售額達178億歐元，在全球擁有大約77,000 名員工，銷售和服務遍布全球逾100多個國家。
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