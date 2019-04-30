香港 – 有研究指出，全球有31%人口每天都會清潔家居2，而且打掃時間足足佔人一生之中寶貴的兩年3。所以Philips推出的SpeedPro Max Aqua無線拖地吸塵機，把吸力最強的360° 吸塵機SpeedPro Max進一步升級，加入專利的吸塵拖地系統，可一次過拖地及吸塵，全面除菌高達99%1，效果等同傳統拖地，拖地吸扒更備AquaBoost功能，額外供水處理頑固污跡，省時省力，助你極速完成打掃任務。無需拖地時，用家也可換上全球首創的360° 全角度吸扒，獨特多向吸塵技術前、後、左、右，四面吸力清走更多塵垢，體驗最快速無線吸塵4。Philips SpeedPro Max Aqua吸塵、拖地一TAKE過，結合手提功能及電動床褥吸扒配件，一部機解決整個家居的清潔難題，清潔時間銳減。把時間留給摯愛，打掃就交給Philips SpeedPro Max Aqua！