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2019年4月30日

Philips SpeedPro Max Aqua
最快速吸塵體驗


專利吸塵拖地系統　吸塵同時拖地　全面除菌高達99％1

香港 – 有研究指出，全球有31%人口每天都會清潔家居2，而且打掃時間足足佔人一生之中寶貴的兩年3。所以Philips推出的SpeedPro Max Aqua無線拖地吸塵機，把吸力最強的360° 吸塵機SpeedPro Max進一步升級，加入專利的吸塵拖地系統，可一次過拖地及吸塵，全面除菌高達99%1，效果等同傳統拖地，拖地吸扒更備AquaBoost功能，額外供水處理頑固污跡，省時省力，助你極速完成打掃任務。無需拖地時，用家也可換上全球首創360° 全角度吸扒，獨特多向吸塵技術前、後、左、右，四面吸力清走更多塵垢，體驗最快速無線吸塵4Philips SpeedPro Max Aqua吸塵、拖地一TAKE過，結合手提功能及電動床褥吸扒配件，一部機解決整個家居的清潔難題，清潔時間銳減。把時間留給摯愛，打掃就交給Philips SpeedPro Max Aqua

speedproMax_Aqua

獨特拖地吸扒　拖地吸塵一TAKE過


辛辛苦苦完成吸塵，結果拖地又要再走遍全屋一次，真是教人身心疲累。而Philips SpeedPro Max Aqua無線拖地吸塵機省時省力的秘訣，就是革命性的專利吸塵拖地系統，配上瞬間裝卸外置水箱，其獨特拖地吸扒就能讓用家同時吸塵及拖地，減去平時繁複的清潔步驟之餘，更能除菌高達99%1。即使遇上頑固污跡也不用怕，拖地系統配備AquaBoost功能，輕輕一踏就能額外釋放更多水量，更輕易抹走污垢。用家也可以添加無泡殺菌地板清潔劑，令清潔效果事半功倍，雙得益彰。

無線拖地吸塵機
無線拖地吸塵機2

280毫升的水箱注水一次，即可連續清潔大至60m2的地板，而且拖地吸扒的持續使用時間長達75分鐘，務求讓你一口氣就能完成所有吸塵及拖地的工作。考慮到不同地板的需要，Philips SpeedPro Max Aqua外置水箱特別設計成可瞬間裝卸，隨意轉換於地板（磚或木）及地毯之間， 還附上普通及輕柔濕拖清潔墊，全面呵護各種地板，更讓你節省寶貴的時間。

無線拖地吸塵機3

破天荒360°吸扒　全角度極速潔淨


當無需拖地時，則可換上Philips獨家研發的360° 全角度吸扒，締造最快速無線吸塵體驗，進一步提升吸塵速度。其特有的四面吸力，無論是前後左右任何角度，甚至是牆邊、刁鑽的角落位置都能有效吸走地上穢物。吸扒連LED 燈，無論在漆黑的沙發底或光線充足的地面，都大大提升了塵垢的可見度。加上三重過濾系統，一推一拉就能有效去除高達99% 日常塵垢、細菌致敏原5，全力提升吸塵效率，節省你的寶貴時間。而且360° 全角度吸扒持續使用時間長達65分鐘，清潔一氣呵成，無間斷。

破天荒360°吸扒

先進科技打造強勁吸力　塵埃無可遁逃


Philips SpeedPro Max Aqua配備PowerBlade旋風數碼摩打，創造每分鐘超過1000公升的氣流量，打開全角度吸力新時代。又加入最尖端的第8代PowerCyclone颶風離塵過濾系統，配合特別的集塵筒設計，瞬間將吸入的灰塵和毛髮分離，確保氣流通道暢通無阻，名符其實如颶風般眨眼間帶走所有污穢物，360°吸力更可長時間維持穩定而強勁。得力於PowerBlade旋風數碼摩打PowerCyclone颶風離塵技術的完美配合，Philips SpeedPro Max Aqua的吸力強度達到巔峰境界，無論是配合拖地吸扒還是360° 全角度吸扒使用，都能極速完成打掃。

PowerBlade旋風數碼摩打
PowerCyclone颶風離塵

持久省力設計   污垢無處躲藏


為用家帶來最快速吸塵體驗的Philips SpeedPro Max Aqua 不單能輕鬆處理地面的清潔，作為綜合型手提吸塵機，可作長、短手提吸塵之餘，還附設多款配件，其床褥吸扒特備電動功能細緻呵護傢俱的同時，能更強力清潔柔軟的表面，例如床褥、抱枕和梳化等，有效去除寵物的毛髮，塵蟎以及任何碎屑。綜合式窄縫吸咀／毛刷一拉即用，可深入罅隙、天花或牆角，家中每個角落都能輕鬆打理。

綜合型手提吸塵機

考慮到各種家居清潔需求，Philips SpeedPro Max Aqua配備簡易裝卸的集塵筒讓用家單手清空塵垢，又可用水清洗，方便衛生，集塵箱容量達 0.6公升。掛牆裝置節省空間，使用磁力輕觸式充電使充電簡單，更為你家添一點時尚的氣息。其三段電子吸力控制可按需要選擇合適吸力，加上25.2V鋰離子電池，長壽耐用；另設智能電子面板，備有電量顯示以及濾網清潔提示，不必擔心清潔工作會被打斷。

配備簡易裝卸的集塵筒

[1] 透過第三方實驗室，在測試場境以金黃色葡萄糖菌進行測試，除菌率等同以傳統地拖拖地。

[2] Nielsen, “The Dirt on Cleaning: Home Cleaning/ Laundry Attitudes and Trends Around the World”, http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/eu/docs/pdf/Nielsen%20Global%20Home%20Care%20Report.pdf

[3] House Beautiful, “This is how long Brits spend cleaning their house in a lifetime”, https://www.housebeautiful.com/uk/lifestyle/cleaning/a23101312/how-long-brits-spend-cleaning-house/

[4] 利用 Philips 根據國際標準 IEC60312-1 研發的粗塵垢硬式地板清潔測試，對 2017 年德國最暢銷的 10 款無線直立吸塵機（價格超過 300€）進行了測試。2018 年 1 月。
[5] 利用Philips根據國際標準IEC進行測試，結果顯示全角度吸力於一次推送可清除高達99%日常塵垢。

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皇家飛利浦集團簡介

荷蘭皇家飛利浦集團 (NYSE交易代號：PHG，AEX交易代號：PHIA) 是一家領先的健康科技機構， 致力在健康生活及疾病預防、以至診斷、治療和家居護理的整個健康關護全程 (Health Continuum) 去改善人們的健康水平，並提高治療效果。飛利浦憑藉先進技術、豐富的臨床經驗和對消費者的深入了解，不斷推出創新的解決方案。飛利浦在影像診斷、圖像引導治療、病人監護及維生數據系統，以及個人健康和家居護理領域均處於領導地位。總部位於荷蘭的皇家飛利浦集團，2018年銷售額達181億歐元，在全球擁有大約77,000 名員工，銷售和服務遍布全球逾100多個國家。

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