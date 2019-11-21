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新聞中心 | 中華人民共和國香港特

2019年11月21日

順滑直髮、隨性曲髮、性感鬈髮
Philips StyleCare Prestige
美髮造型套裝 


助您做個百變女神   零技巧輕鬆上手、即時又持久的造型恩物

香港 – 當擁有一頭飄逸直髮時，女生總是心思思想試成熟鬈髮來配合不同造型；而當願望成真時，又希望可隨時變回自然直髮，轉變造型。女生對於髮型轉換總是三心兩意，但經常光顧髮型屋消費甚高；假如親力親為轉變造型亦不容易，畢竟市面上的造型產品要不需要一定技巧，要不效果曇花一現。想於家中輕輕鬆鬆隨心轉換百變形象？Philips推出的StyleCare Prestige美髮造型套裝，包含加熱直髪梳自動捲髮器，無論您想要自然直髪，或是性感鬈髪，Philips都令您通通有辦「髮」，讓您魅力十足。兩款造型器分別以智能鎖水溫控及均勻受熱技術，一邊快速造型，一邊保護秀髮，特別是女生在出席派對聚會時，造型就更需要萬二分的準備，Philips StyleCare Prestige美髮造型套裝容易上手而且效果持久，讓您輕易成為場中焦點，令人眼前一亮！

StyleCare_Prestige

StyleCare Prestige加熱直髪梳　一梳即直　快速理順　「自然氣質系」必學


平日上班，有些女生迫不得已地早起務求把頭髮夾直，可惜效果容易變得死板，更甚的是要一小束一小束頭髮慢慢拉直，好不費時。還有一些品質欠佳的直髮器單一地依賴高溫造型，令秀髮長期受損，結果是拉直了，卻令秀髮變得毛燥欠光澤。


StyleCare Prestige加熱直髪梳的話，矛盾便迎刃而解。加熱直髪梳採用ThermoProtect 均勻受熱技術，使髪梳保持在穩定的護髮溫度，避免因熱力不均造成局部過熱，或影響造型效果。配合電氣石陶瓷塗層，有效減少髮梳與髮絲間的摩擦，呵護髮絲，使秀髮更健康亮澤。

StyleCarePrestige加熱直髪梳

有別於一般髮梳，StyleCare Prestige加熱直髪梳採用三重梳齒設計，最外圍的不發熱梳齒幫助梳順頭髮，防止打結；中央較高身梳齒同樣不發熱，可保護頭皮避免燙傷。直髮梳有多達111個發熱點，加上60毫米的寬板梳墊設計，女生們無需任何技巧，簡單一梳，瞬即就能梳出自然直髮。白色配上玫瑰金的機身顏色，既美觀又實用，是每位女生梳妝台必備的直髮小救星。

三重梳齒設計

直髪梳的操作非常簡單，50秒內即完成加熱，預熱完成顯示燈閃爍表示可以使用，輕輕一梳，就可擁有一頭自然直髮。直髪梳更貼心的在待機60分鐘後便會自動斷電，最適合生活節奏急速的您，尤甚是匆忙出門的早上，極速完成自然氣質系女生必有的順直秀髮，亮麗自信地出門。

直髪梳

StyleCare Prestige自動捲髮器　多達27種捲曲造型1　隨心轉換　同時保留秀髮天然水分  


難得放假，想為髮型來點新意思？可是很多女生都因為欠缺技巧，無法捲出專業髮型師級的造型效果；即使成功捲出滿意造型，效果卻不夠持久，出門沒多久便打回原形。

新手上路，擔心無法捲出理想造型？不怕，StyleCare Prestige自動捲髮器設有智能捲筒設計，簡化一般的捲髮程序，不用再手動把髪束慢慢捲上，只需將髪束放入捲筒，一鍵自動捲髮，簡單步驟即時造出捲曲度一致持久的造型。其開放式捲筒設計，配合安全裝置，確保髮束不會打結。捲筒採用角蛋白陶瓷塗層並加入堅果油成分，令捲髮過程更順滑，雙重呵護髮絲。

智能捲筒設計

StyleCare Prestige自動捲髮器內置智能鎖水溫控感應器，能自動調整最合適的造型溫度，防止頭髮因過熱而受損，保存髪絲的天然水分。80毫米加長型捲筒設計，每次可處理雙倍髪量2，大大縮短造型時間。在造型捲燙時，用家亦可因應想要的捲曲度來選擇定型時間、溫度和捲髮方向，從而造出多達27種不同的鬈髮效果，不論是柔美的隨性曲髮、浪漫蓬鬆大鬈或是富彈性的魅力鬈髮，都能一一駕馭，配合不同場合及妝容，輕鬆成為場中焦點。

智能捲筒設計2

精心捲好的造型，在約會結束前已經打回原形? StyleCare Prestige自動捲髮器的智能鎖水溫控技術，以最合適的溫度為髮絲定型，令曲髮可以維持更長時間。同時加入負離子護髮功能，秀髮柔順不毛燥，全方位細心呵護秀髮。

負離子護髮功能

輕鬆成為派對聚會焦點！


無論想以飄逸直髮、淑女溫柔的微捲大波浪、成熟性感的曲髮出席派對聚會，Philips StyleCare Prestige美髮造型套裝都能令您可以輕鬆在家DIY，讓您在派對聚會上獨領風騷！

 

[1] 通過設定3種捲髮方向、溫度及定型時間配搭得出27種不同造型。

[2] 與 HPS940 比較

Philips StyleCare Prestige美髮造型套裝BHH888/03

 

套裝包括：         自動捲髮器及加熱直髪梳，隨附優雅收藏盒乙個
查詢：                Philips客戶服務中心2619 9663
零售點：            各大百貨公司及電器店有售
建議零售價：      HK$1,998

皇家飛利浦集團簡介

荷蘭皇家飛利浦集團 (NYSE交易代號：PHG，AEX交易代號：PHIA) 是一家領先的健康科技機構， 致力在健康生活及疾病預防、以至診斷、治療和家居護理的整個健康關護全程 (Health Continuum) 去改善人們的健康水平，並提高治療效果。飛利浦憑藉先進技術、豐富的臨床經驗和對消費者的深入了解，不斷推出創新的解決方案。飛利浦在影像診斷、圖像引導治療、病人監護及維生數據系統，以及個人健康和家居護理領域均處於領導地位。總部位於荷蘭的皇家飛利浦集團，2018年銷售額達181億歐元，在全球擁有大約77,000 名員工，銷售和服務遍布全球逾100多個國家。

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