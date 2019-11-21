

平日上班，有些女生迫不得已地早起務求把頭髮夾直，可惜效果容易變得死板，更甚的是要一小束一小束頭髮慢慢拉直，好不費時。還有一些品質欠佳的直髮器單一地依賴高溫造型，令秀髮長期受損，結果是拉直了，卻令秀髮變得毛燥欠光澤。



有StyleCare Prestige加熱直髪梳的話，矛盾便迎刃而解。加熱直髪梳採用ThermoProtect 均勻受熱技術，使髪梳保持在穩定的護髮溫度，避免因熱力不均造成局部過熱，或影響造型效果。配合電氣石陶瓷塗層，有效減少髮梳與髮絲間的摩擦，呵護髮絲，使秀髮更健康亮澤。