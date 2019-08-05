Philips全新Hair Dryer Prestige SenseIQ智能感控溫護髮電風筒

香港 — 愛美絕對是每位女性的天性，而頭髮更可說是女性的「第二張臉」。可是，每位女性的髮質和頭髮狀況均獨一無二，未必每一個電風筒都能細心呵護她們的不同需要。例如受損髮絲原來比起健康髮絲更快流失水分，因此吹髮時過熱的風溫會進一步傷害秀髮，令秀髮變得乾旱，失去光澤。但風速風溫太弱又會拖長了吹髮時間，一般的電風筒只提供預設的幾個特定風溫，並未真正滿足每位女性不同髮質和狀態的需要。有見及此，Philips今日推出全新Hair Dryer Prestige SenseIQ智能感控溫護髮電風筒，揉合創新SenseIQ智能感溫調控科技，是首部能即時感應髮絲溫度並持續自動調控吹髮溫度的智能電風筒，真正做到感溫、調控及護髮三大功能，全面呵護用家秀髮，帶來極具個人化的頭髮護理方案。
Philips Global Beauty Index 2018調查數據顯示，全球74%1女性有使用電風筒習慣，但即使電風筒作為最常用的家用美容產品，大部份女性均認為現時使用的電風筒並未能完全照顧她們對於頭髮護理上的需要。全新Hair Dryer Prestige SenseIQ智能感控溫護髮電風筒以獨有的SenseIQ智能感溫調控科技，為女性提供了個人化的頭髮造型解決方案，不僅可以提高造型效率，還可以讓女性擁有有光澤、健康的秀髮。
Philips 明白女性用戶一直致力尋找能完美融合日常頭髮護理習慣的造型方案，因此Hair Dryer Prestige SenseIQ智能感控溫護髮電風筒預設六款數碼護理及造型程式，務求為每位女性提供最貼心的頭髮護理，輕易就能擁有一把充滿光澤及健康動人的秀髮。
Philips 將智能電風筒的科技提升至更高層次，讓其完美融入時尚女性的生活當中。HairDryer Prestige SenseIQ智能感控溫護髮電風筒自研發初期，一直專注在吹髮時間、護髮、外型設計上取得最佳平衡。為此，Hair Dryer Prestige採用高性能摩打和扇葉設計，令電風筒更小巧強勁，輕鬆製造出強勁的吹髮氣流，有效縮短吹髮時間達30%4。再配上首創的智能風嘴識別功能，只要裝上風嘴，電風筒便會自動調校至對應模式，如造型模式、捲髮模式或頭皮按摩模式。簡單按鍵設計配合電子 LED 指示燈，更讓用戶於使用時可以清晰地掌握各個模式，細心照顧用戶在使用過程中每個細微的需要。
[1] 資料來源自Philips 存檔數據 [3] 以柔乾模式吹髮5分鐘後之測試結果
[2] 以平均吹髮時間7分鐘計算
[4] 吹髮時間相較於Philips BHD004 1800瓦電風筒
[1] 資料來源自Philips 存檔數據
[3] 以柔乾模式吹髮5分鐘後之測試結果
查詢： Philips客戶服務中心2619 9663 零售點： 各大百貨公司及電器店有售 建議零售價： HK$2,698
型號：
BHD827/03
查詢：
Philips客戶服務中心2619 9663
零售點：
各大百貨公司及電器店有售
建議零售價：
HK$2,698
荷蘭皇家飛利浦集團 (NYSE交易代號：PHG，AEX交易代號：PHIA) 是一家領先的健康科技機構， 致力在健康生活及疾病預防、以至診斷、治療和家居護理的整個健康關護全程 (Health Continuum) 去改善人們的健康水平，並提高治療效果。飛利浦憑藉先進技術、豐富的臨床經驗和對消費者的深入了解，不斷推出創新的解決方案。飛利浦在影像診斷、圖像引導治療、病人監護及維生數據系統，以及個人健康和家居護理領域均處於領導地位。總部位於荷蘭的皇家飛利浦集團，2018年銷售額達181億歐元，在全球擁有大約77,000 名員工，銷售和服務遍布全球逾100多個國家。
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荷蘭皇家飛利浦集團 (NYSE交易代號：PHG，AEX交易代號：PHIA) 是一家領先的健康科技機構， 致力在健康生活及疾病預防、以至診斷、治療和家居護理的整個健康關護全程 (Health Continuum) 去改善人們的健康水平，並提高治療效果。飛利浦憑藉先進技術、豐富的臨床經驗和對消費者的深入了解，不斷推出創新的解決方案。飛利浦在影像診斷、圖像引導治療、病人監護及維生數據系統，以及個人健康和家居護理領域均處於領導地位。總部位於荷蘭的皇家飛利浦集團，2018年銷售額達181億歐元，在全球擁有大約77,000 名員工，銷售和服務遍布全球逾100多個國家。
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