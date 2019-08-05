Philips全新Hair Dryer Prestige SenseIQ智能感控溫護髮電風筒

香港 — 愛美絕對是每位女性的天性，而頭髮更可說是女性的「第二張臉」。可是，每位女性的髮質和頭髮狀況均獨一無二，未必每一個電風筒都能細心呵護她們的不同需要。例如受損髮絲原來比起健康髮絲更快流失水分，因此吹髮時過熱的風溫會進一步傷害秀髮，令秀髮變得乾旱，失去光澤。但風速風溫太弱又會拖長了吹髮時間，一般的電風筒只提供預設的幾個特定風溫，並未真正滿足每位女性不同髮質和狀態的需要。有見及此，Philips今日推出全新Hair Dryer Prestige SenseIQ智能感控溫護髮電風筒，揉合創新SenseIQ智能感溫調控科技，是首部能即時感應髮絲溫度並持續自動調控吹髮溫度的智能電風筒，真正做到感溫、調控及護髮三大功能，全面呵護用家秀髮，帶來極具個人化的頭髮護理方案。