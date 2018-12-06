香港 ─ 去油減脂是現代都市人的首要任務，我們每餐不但要嚴選食材，還要嚴選烹調方式，尤其是傳統油炸烹調，多油、高膽固醇，容易引致癡肥及心血管疾病。不過各位食家現在無需再壓抑心中對香脆美食的渴望了，因為全球No.1空氣炸鍋品牌Philips再度突破，推出第三代健康空氣炸鍋，首創Twin TurboStar高速熱空氣循環技術，將第二代的TurboStar高速熱空氣循環技術進一步提升，加入脂肪脫離技術，不單不用油或只需少量油去烹調，更溶化油脂，並將油脂收集在炸鍋底部的油脂清除配件內，減少食物脂肪含量達90%1；烹調肉類時更可減少肉類本身的脂肪，大大降低脂肪攝取同時保持外脆內嫩的口感，「食肉獸」可吃得美味又健康！Philips Twin TurboStar健康空氣炸鍋系列備有兩款大小容量、共三個型號可供選擇，分別為兩款800克容量的Airfryer (數碼型及基本型) 及一款1400克容量的Airfryer XXL (數碼型)，適合不同家庭，烤、焗、煮、炸、煎等日常烹調或舉行派對之用。從此，為食一族可以同時享受健康和美食，只因Philips Twin TurboStar健康空氣炸鍋已徹底打破「好味食物不健康」的定律！