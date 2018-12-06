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2018年12月6日

全家健康　「油」我話事


Philips第三代Twin TurboStar健康空氣炸鍋系列
溶化油脂　減少肉類本身脂肪　盡情享受健康美食

香港 ─ 去油減脂是現代都市人的首要任務，我們每餐不但要嚴選食材，還要嚴選烹調方式，尤其是傳統油炸烹調，多油、高膽固醇，容易引致癡肥及心血管疾病。不過各位食家現在無需再壓抑心中對香脆美食的渴望了，因為全球No.1空氣炸鍋品牌Philips再度突破，推出第三代健康空氣炸鍋，首創Twin TurboStar高速熱空氣循環技術，將第二代的TurboStar高速熱空氣循環技術進一步提升，加入脂肪脫離技術，不單不用油或只需少量油去烹調，更溶化油脂，並將油脂收集在炸鍋底部的油脂清除配件內，減少食物脂肪含量達90%1；烹調肉類時更可減少肉類本身的脂肪，大大降低脂肪攝取同時保持外脆內嫩的口感，「食肉獸」可吃得美味又健康！Philips Twin TurboStar健康空氣炸鍋系列備有兩款大小容量、共三個型號可供選擇，分別為兩款800克容量的Airfryer (數碼型及基本型) 及一款1400克容量的Airfryer XXL (數碼型)，適合不同家庭，烤、焗、煮、炸、煎等日常烹調或舉行派對之用。從此，為食一族可以同時享受健康和美食，只因Philips Twin TurboStar健康空氣炸鍋已徹底打破「好味食物不健康」的定律！

airfry

全家健康  「油」我話事
全球首創的脂肪脫離技術   減少肉類本身的脂肪


Philips Twin TurboStar健康空氣炸鍋，首次結合Twin TurboStar高速熱空氣循環技術和先進的脂肪脫離技術，利用強勁摩打加熱器提供不斷高速循環的熱空氣來烹調食物，過程中能夠將脂肪溶化，減少肉類本身的脂肪，更令油脂自然跌落並收集在炸鍋底部的油脂清除配件內，與環繞整個食物籃不斷高速循環旋轉的熱空氣分隔開，令食物更少油脂，香脆可口、外脆內嫩，同時減少煮食時的油煙氣味，而且更方便清洗

脂肪脫離技術

與此同時，Philips Twin TurboStar高速熱空氣循環技術透過熱空氣在炸鍋內極速旋轉，無間斷的熱空氣循環氣流，威力猶如龍捲風一般，不必翻轉，也能有效地全面加熱食物，使其表面香脆，而肉質仍然幼嫩多汁。

高速熱空氣循環技術

功能多樣啲   不限於煎炸  「油」我話事
多款預設烹調設定　烤、焗、煮、炸、煎瓣瓣掂  


明白嘴刁食家除了追求健康之外，同樣重視食物款式的多樣化，所以Philips Twin TurboStar健康空氣炸鍋 (數碼型) 特設多款預設烹調設定，包括急凍薯條、雞、魚及肉，而Philips Twin TurboStar XXL健康空氣炸鍋還另有烤焗的預設設定，讓用家隨時烹調心愛菜式。配合溫度及時間選擇 (數碼型：40°C-200°C 溫度選擇及60分鐘時間選擇；基本型：80°C-200°C 溫度選擇及30分鐘時間選擇)，烤、焗、煮、炸、煎種種烹調方式完全勝任，滿足不同烹飪需要，可以炮製的菜式包羅萬有，如炸雞、煎三文魚、雜錦串燒、蔬菜條等等，大快朵頤的同時和油脂說「bye bye」。

多款預設烹調設定

容量多選擇啲   「油」我話事
800克或1400克容量　適合不同家庭需要


Philips Airfryer 800克容量的食物籃，最適合中小型家庭日常煮食，不必擔心煮太多會浪費食物。另一方面，Philips相信「一起吃，最好吃」，所以Philips Airfryer XXL擁有史無前例，特大1400克食物籃容量，可以輕易炮製出原汁原味的低脂全隻烤雞，也可以一次過烹煮多達6人份的食材，最適合一家六口或者和三五知己相聚，分享健康而美味的各種菜式。

800克容量的食物籃

設計窩心　用家安心享用健康美食


Philips Twin TurboStar 健康空氣炸鍋兩款數碼型號均備有QuickControl快速調控旋鈕配合數碼顯示屏幕，方便使用；同時具備隔熱外殼及完成鈴聲提示，設計細心周到。加上特別設計的QuickClean快速清洗炸籃，備可拆式不黏塗層網底，清洗容易。隨附健康食譜，向為食一族推介超過30 款健康炸鍋美食，「好味食物不健康」已經是過時的觀念，只要擁有一部Philips Twin TurboStar 健康空氣炸鍋，盡情享受「好味又健康的美食」，從飲食開始，改善您的生活吧！

用家安心享用健康美食

 

[1]與傳統Philips電炸鍋所烹製的新鮮薯條比較

Airfryer_Comparison_first
Airfryer_Compairson_second

皇家飛利浦集團簡介

荷蘭皇家飛利浦集團 (NYSE交易代號：PHG，AEX交易代號：PHIA) 是一家領先的健康科技機構， 致力在健康生活及疾病預防、以至診斷、治療和家居護理的整個健康關護全程 (Health Continuum) 去改善人們的健康水平，並提高治療效果。飛利浦憑藉先進技術、豐富的臨床經驗和對消費者的深入了解，不斷推出創新的解決方案。飛利浦在影像診斷、圖像引導治療、病人監護及維生數據系統，以及個人健康和家居護理領域均處於領導地位。總部位於荷蘭的皇家飛利浦集團，2017年銷售額達178億歐元，在全球擁有大約77,000 名員工，銷售和服務遍布全球逾100多個國家。

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