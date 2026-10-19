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如何使用飛利浦義大利麵製麵機製作無麩質義大利麵？
如想使用飛利浦義大利麵製麵機製作無麩質義大利麵，請參考以下的秘訣和技巧。
如果您打算在家中使用義大利麵製麵機製作無麩質義大利麵，建議您使用下列其中一種粉：
備註
- 預拌粉
- 扁豆粉
- 豌豆粉
- 鷹嘴豆粉
- 蕎麥粉
- 藜麥粉
- 栗子粉
- 在來米粉
：建議您避免使用椰子粉和杏仁粉。
無麩質義大利麵在烹煮前較易斷裂，因為以無麩質麵粉製作的義大利麵麵團彈性有限。
麩質是存在於小麥和相關穀物中的蛋白質混合物。它讓麵團具有彈性，有助於使其膨脹並維持形狀，而且通常還能為最終成品提供耐嚼的質地。
因此，在製作無麩質義大利麵時，建議您添加增稠劑作為黏合劑，例如玉米糖膠、關華豆膠或雞蛋。請注意，預拌粉可能已經含有黏合劑，因此不需要額外添加黏合劑。
此外，使用無麩質麵粉時，所需要的水量會比建議值少。視麵粉的種類而定，這些食譜可能會減少 10 到 20 毫升的用水量。
為了讓食譜發揮作用並獲得良好的成果，揉麵室的麵團要呈鬆散狀，這點很重要。如果麵團太濕 (看來像一般的麵團質地) 或太乾 (麵團看起來像麵粉)，食譜將無法發揮作用。
扁豆、豌豆或鷹嘴豆義大利麵：
250 公克的扁豆、豌豆或鷹嘴豆粉，1 大匙玉米糖膠 (選用)，75 毫升的水。
這些步驟是否無法解決問題？請與我們聯絡，取得進一步的協助。
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