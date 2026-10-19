如何使用飛利浦義大利麵製麵機製作無麩質義大利麵？

無麩質義大利麵在烹煮前較易斷裂，因為以無麩質麵粉製作的義大利麵麵團彈性有限。



麩質是存在於小麥和相關穀物中的蛋白質混合物。它讓麵團具有彈性，有助於使其膨脹並維持形狀，而且通常還能為最終成品提供耐嚼的質地。



因此，在製作無麩質義大利麵時，建議您添加增稠劑作為黏合劑，例如玉米糖膠、關華豆膠或雞蛋。請注意，預拌粉可能已經含有黏合劑，因此不需要額外添加黏合劑。



此外，使用無麩質麵粉時，所需要的水量會比建議值少。視麵粉的種類而定，這些食譜可能會減少 10 到 20 毫升的用水量。