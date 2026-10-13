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如何使用飛利浦鼻毛修容刀？

飛利浦鼻毛修容刀是多功能裝置，可舒適地修剪鼻毛、耳毛和眉毛。請觀看下方影片，瞭解如何使用修容刀。如需如何使用鼻毛修容刀的進一步詳細說明，請參閱以下各節。

此頁面之資訊適用於以下型號： NT3650/16, NT5650/16, NT3160/10. 點擊這裡顯示更多產品編號  ›

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