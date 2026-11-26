電動牙刷
所有系列
顏色
白色 (3)
黑色 (2)
藍色 (1)
Included Brush Heads
1 (2)
2 (2)
優點
美白牙齒 (2)
減少蛀牙 (3)
附件
刷頭 (3)
Accessories (1)
充電玻璃杯 (1)
旅行收藏盒 (1)
Sonicare Series 5500充電式牙刷
建議零售價
HK$888.00
Sonicare Series 6500充電式牙刷
HK$1,388.00
Philips DiamondClean 9000聲波震動牙刷，附應用程式
HK$2,108.00
Sonicare DiamondClean Smart 9500充電式牙刷
HK$2,588.00
Sonicare FlexCare Platinum充電式牙刷
HK$1,598.00
Sonicare 1600-Series充電式牙刷
Sonicare Essence聲波電動牙刷
Sonicare Sensiflex充電式牙刷
Sonicare DiamondClean Smart聲波震動牙刷，附應用程式
Philips 5000 Series聲波電動牙刷
HK$868.00
Sonicare PowerUp聲波電動牙刷
HK$388.00
Philips 1600-Series充電式牙刷